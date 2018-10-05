В Арском районе 16 детей госпитализировали с «ингаляционным отравлением»

Министерство здравоохранения Республики Татарстан сообщило о массовой госпитализации детей в Арскую ЦРБ.



В больницу с признаками отравления доставили 18 детей, 16 человек госпитализировали.

«Ингаляционное отравление неизвестным веществом. Детям оказывается вся необходимая помощь. Вопрос находится под контролем руководства Минздрава РТ», — говорится в сообщении Минздрава РТ.

Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. Отмечается, что подробности происшествия выясняются.

Предполагается, что причиной отравления студентов Арского педагогического колледжа стали духи, купленных в китайском онлайн-магазине AliExpress. Одна из учащихся колледжа дала попробовать аромат подруге, в результате отравление получили все, кто находился в помещении, пишет «Казанский репортер» со ссылкой на источники.



Напомним, в начале сентября массовое отравление школьников произошло в Актаныше. За медпомощью обратились 25 детей, из них 22 ребенка госпитализировали. Подробно — в материале «Реального времени».