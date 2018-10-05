В Китае пропал глава Интерпола

Президент Интерпола Мэн Хунвэй в конце сентября уехал в отпуск из Франции в Китай и с тех пор о нем нет никаких известий. Французская полиция начала расследование по факту заявления о пропаже.

Как пишет Reuters, в полицию обратилась жена Мэна. По ее словам, муж отправился в конце сентября в отпуск на родину, в Китай. С тех пор она потеряла с ним связь.



«Звонки пресс-секретарю Интерпола остались без ответа», — уточняет агентство.

Отмечается, что Мэн Хунвэй был избран президентом Интерпола в ноябре 2016 года, срок его полномочий истекает в 2020 году.