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Происшествия

В Китае пропал глава Интерпола

13:53, 05.10.2018
В Китае пропал глава Интерпола
Фото: zh.wikipedia.org

Президент Интерпола Мэн Хунвэй в конце сентября уехал в отпуск из Франции в Китай и с тех пор о нем нет никаких известий. Французская полиция начала расследование по факту заявления о пропаже.

Как пишет Reuters, в полицию обратилась жена Мэна. По ее словам, муж отправился в конце сентября в отпуск на родину, в Китай. С тех пор она потеряла с ним связь.

«Звонки пресс-секретарю Интерпола остались без ответа», — уточняет агентство.

Отмечается, что Мэн Хунвэй был избран президентом Интерпола в ноябре 2016 года, срок его полномочий истекает в 2020 году.

Происшествия
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