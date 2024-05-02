В Казани пройдет электронный аукцион по продаже прав на размещение сезонных нестационарных кафе

МКУ «Комитет потребительского рынка Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» проводит 24 мая электронный аукцион по продаже прав на размещение сезонных нестационарных кафе на территории Казани.

В аукционе могут участвовать юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке. Аукцион будет проходить в открытой форме.

На аукционе будут предложены места для размещения сезонных кафе. Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 мая. Аукцион состоится 24 мая. Итоги будут подведены 28 мая. Требования к участникам:

заявитель должен быть юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;

заявка должна быть подана в электронном виде;

заявитель не должен числиться в реестре недобросовестных участников;

необходимо пройти аккредитацию на электронной площадке;

для подачи заявки необходимо перечислить на блокировочный счет:

100% от начальной (минимальной) стоимости права на размещение нестационарного торгового объекта или объекта по оказанию услуг, но не менее 50 тыс. рублей;

плату за участие в электронном аукционе в размере 3 тыс. рублей.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку в двух частях, содержащих указанные в аукционной документации сведения. После рассмотрения заявок комиссия определит участников аукциона. Электронный аукцион будет проводиться на электронной площадке.

Аукцион будет признан несостоявшимся, если:

по окончании срока подачи заявок подана лишь одна заявка;

по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки;

комиссией принято решение об отказе всем заявителям в допуске к участию в аукционе.

Если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки, уполномоченный орган вправе объявить о проведении нового аукциона. Участник, который предложил наиболее высокую стоимость лота и заявка которого соответствует требованиям аукционной документации, признается победителем аукциона.

Подробная информация об аукционе размещена на официальном сайте Комитета потребительского рынка Казани, а также в сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.

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Разиль Самигуллин