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В Казани пройдет электронный аукцион по продаже прав на размещение сезонных нестационарных кафе

12:00, 02.05.2024

МКУ «Комитет потребительского рынка Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» проводит 24 мая электронный аукцион по продаже прав на размещение сезонных нестационарных кафе на территории Казани.

В аукционе могут участвовать юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке. Аукцион будет проходить в открытой форме.

На аукционе будут предложены места для размещения сезонных кафе. Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 мая. Аукцион состоится 24 мая. Итоги будут подведены 28 мая. Требования к участникам:

  • заявитель должен быть юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;
  • заявка должна быть подана в электронном виде;
  • заявитель не должен числиться в реестре недобросовестных участников;
  • необходимо пройти аккредитацию на электронной площадке;
  • для подачи заявки необходимо перечислить на блокировочный счет:
  • 100% от начальной (минимальной) стоимости права на размещение нестационарного торгового объекта или объекта по оказанию услуг, но не менее 50 тыс. рублей;
  • плату за участие в электронном аукционе в размере 3 тыс. рублей.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку в двух частях, содержащих указанные в аукционной документации сведения. После рассмотрения заявок комиссия определит участников аукциона. Электронный аукцион будет проводиться на электронной площадке.

Аукцион будет признан несостоявшимся, если:

  • по окончании срока подачи заявок подана лишь одна заявка;
  • по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки;
  • комиссией принято решение об отказе всем заявителям в допуске к участию в аукционе.

Если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки, уполномоченный орган вправе объявить о проведении нового аукциона. Участник, который предложил наиболее высокую стоимость лота и заявка которого соответствует требованиям аукционной документации, признается победителем аукциона.

Подробная информация об аукционе размещена на официальном сайте Комитета потребительского рынка Казани, а также в сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.

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Разиль Самигуллин
Общество Татарстан

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