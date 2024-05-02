В Татарстане и по всей России начали блокировать продажи просроченной молочной продукции

С 1 мая в крупных торговых сетях, насчитывающих более 50 магазинов, начал работать механизм блокировки продаж просроченной и нелегальной молочной продукции и бутилированной воды. Соответствующее постановление правительства в ноябре 2023 года подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее разрешительный режим, блокирующий продажи нелегальных и просроченных товаров с помощью государственной системы маркировки «Честный знак», начал действовать для табака и разливного пива. В первый месяц работы разрешительного режима Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ — оператор системы маркировки «Честный знак») зафиксировал существенное сокращение нарушений обязательных требований.

Например, продажи табачной продукции с нарушением цены уменьшились на 62%, повторные продажи товаров c поддельными кодами — на 66%, почти до нуля снизились продажи контрафактной продукции.

Теперь, когда на кассе в супермаркете пробивают молоко или воду, продажа просрочки или нелегального товара технически невозможна. Механизм действует как на обычных кассах, так и на кассах самообслуживания. При сканировании кода касса обращается к «Честному знаку», и если в системе маркировки выявлены отклонения — сообщит, что такой товар продавать нельзя.

Сейчас режим для молочной продукции и воды действует только в крупных магазинах, но с 1 сентября распространится на всю розницу. Если розница не подключена к новому режиму или продает нелегальный товар, то данные из системы «Честный знак» будут передаваться в Роспотребнадзор и станут поводом для проверки. Чтобы подключиться к разрешительному режиму, торговой точке необходимо обновить кассовое ПО и проинструктировать персонал, поэтому на конечную стоимость товаров режим не повлияет, уточняет ЦРПТ.

В пресс-службе «Магнита» «Агроинвестору» рассказывали, что сеть внедрила технологию проверки сроков годности маркированных молочных продуктов на кассе еще в начале 2023 года, а к 1 февраля прошлого года это решение начало постоянно действовать во всех магазинах. Сотрудники ежедневно проверяют сроки годности продукции, однако новое решение на базе системы маркировки «Честный знак» позволило полностью исключить ошибки по причине человеческого фактора.

Ранее сообщалось, что механизм автоматического запрета продажи нелегальных или просроченных товаров, подлежащих маркировке, может заработать в России с 1 ноября 2023 года. В Минпромторге считают, что розничные магазины, благодаря нововведениям, смогут оперативно получать сведения о товаре.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин