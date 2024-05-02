В Кировском районе Казани на майские выходные домашним животным проведут повторные вакцинации от бешенства

Фото: Максим Платонов

В Кировском районе Казани на майские выходные домашним животным проведут повторные вакцинации от бешенства. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» с отсылкой на ГБУ «Государственное ветеринарное объединение Казани».

Как сообщается, пункты вакцинации будут работать с 10 до 12 часов 4 и 5 мая по адресам ул.Красного Химика, 19 (4 мая), и возле дома №53, находящегося по улице Равнинной (5 мая).

Напомним, что в Казани в апреле 2024 года уже проводилось несколько аналогичных мероприятий по вакцинации домашних питомцев.

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Олег Исаков