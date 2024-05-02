Более 5,3 млн детей отдохнут в рамках летней оздоровительной кампании в 2024 году

Вице-премьер Татьяна Голикова провела селекторное совещание, посвященное организации и проведению детской летней оздоровительной кампании. В совещании приняли участие представители различных ведомств и регионов России.

Татьяна Голикова сообщила, что в летнюю оздоровительную кампанию 2024 года планируется направить более 5,3 миллиона детей, что на 100 тысяч человек больше, чем годом ранее. Количество задействованных организаций составит 39,7 тыс. Общий объем финансирования, запланированный на организацию отдыха и оздоровления детей в 2024 году, составляет более 76,8 млрд рублей, что на 11,6% больше показателя прошлого года.

В организациях отдыха будут работать 333,8 тысячи педагогов, 2,2 тысячи инструкторов по плаванию, 16,9 тысячи психологов, 66,6 тысячи вожатых — всего около 627 тысяч человек. Подготовка вожатых была организована по модулю «Основы вожатской деятельности» в 168 образовательных организациях. Кроме того, вожатым, которые приступят к работе с мая — июня, разрешена досрочная сдача сессии.

Особое внимание должно быть уделено соблюдению санитарно-эпидемиологических требований к организации работы лагерей, контролю за качеством пищевых продуктов и качеством питания, отбору поставщиков продуктов. Кроме того, в приоритете должно быть обеспечение безопасности и защищенности лагерей.

По поручению главы государства в каждом регионе определен детский оздоровительный лагерь, на базе которого пройдут профильные смены «Время первых», будут реализованы программы и проекты Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». Всего разработано 15 программ, предусматривающих участие детей от 7 до 18 лет, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации. Планируется, что в 2024 году более 5 миллионов ребят примут участие в тематических днях и сменах «Движения первых».

По итогам совещания руководителям регионов было поручено взять под личный контроль вопросы устранения всех выявленных Роспотребнадзором, МЧС, МВД и Росгвардией нарушений и недостатков, особенно в сфере безопасности.

Напомним, за 2023 год в оздоровительных лагерях России отдохнуло 5,6 млн детей. В Приволжском федеральном округе это число составило 1,1 млн человек. Данная статистика предоставлена Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

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Разиль Самигуллин