«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 81-я: «Яу»

Как астраханцы в Казань ходили, или Фильм, в котором играет Салават

Новый кейс для казанской кинематографии: авторы выложили фильм на сайт компании и предлагают посмотреть его на деньги. Речь идет о татарской картине «Яу» (16+), которую в 2018 году представили на Казанском международном фестивале мусульманского кино. Режиссер Айдар Габдрахманов иронично смотрит на древнюю историю.

Фильм о любви к деньгам

Габдрахманов родился в Сибири, учился в Казани, какое-то время работал в Москве, потом вернулся в Татарстан. Кроме «Яу», у него есть документальный фильм «Казанская студия кинохроники», снятый в к ее 80-летию. Много Габдрахманов работал на спортивных мероприятиях, делал клипы. Он преподает в КазГИКе, в частности, ведет курс «Мастерство продюсера кино и телевидения».

Помнится, в 2019 году, представляя картину «Он, она и робот», снятую в Иннополисе, режиссер говорил о необходимости работать с частными инвестициями. Фильм «Яу» показали на мусульманском кинофестивале в 2018-м в черновом варианте (не был закончен монтаж и не добавлены спецэффекты), видимо, настолько высоки были ожидания. На презентации авторы говорили, что картина снята с расчетом на прокат. Ее бюджет составил 6 миллионов рублей, все это — частные средства: «Это сатирический фильм, он о любви к Родине, о любви к женщине, к друзьям и о любви к деньгам».

То есть коммерческая картина, которая делалась с благородной целью заработать. С бесхитростным юмором, тонкой сатирой, намеками на чувственные сцены, а также распитием и мордобоем. Сейчас фильм «Яу» размещен на сайте компании МАХМ, а не его студии FILM24.PRO. Его трейлер появился в Сети в начале апреля. МАХМ — детище режиссера Марселя Махмутова, который в этом году получил государственную субсидию на фильм по сказке от Каюма Насыри.

В «Яу» Габдрахманов, по его словам, ориентировался на фарсовые исторические комедии, в качестве ориентира назывался «Астерикс и Обеликс». Заметим, что это происходило до веб-сериала «Чума» и топового «Холопа».





Казани — 430 лет

Астраханский хан Мотыйгулла (Искандер Мотыйгулла) отправляет в Казань двух диверсантов — Азамата (Рустем Хасанов) и Батыра (Рустем Рахманкул). А на соседнее ханство нападает царь Василий (Анфис Калимуллин). Ну как нападает? На самом деле, он просто в очередной раз приехал в гости к хану Субаю (Гамиль Асхадулла). Вместе они отмечают юбилей Казани — 430 лет. Воины Василия режутся в крестики-нолики и придумывают летописи. Между тем в Казани готовится переворот...

Снимаются в фильме на вторых ролях в основном актеры Тинчуринского и Атнинского театра (к примеру, можно увидеть Амину Ситдикову, ушедшую из сельского гостеатра некоторое время назад), а также харизматичный доцент КазГИКа Азат Зарипов (он же, если помните, батюшка в «Зулейхе»).

Ну а на главных ролях — артисты театра «Мунча ташы». И как тут не вспомнить, что именно они еще в эпоху DVD снимали фильмы на продажу. Теперь качество съемок повысилось, но играют актеры также наотмашь, как будто перед ними зрительный зал ДК.

Также в ленте участвуют эстрадные звезды. Салават Миннеханов замечен в небольшой роли стражника. Салават Фатхетдинов выступает на празднике. А Ильсия Бадретдинова занимается продакт-плейсментом — рекламирует масло.

Впрочем, в первую очередь фильм интересен сценарием Альберта Шакирова, писавшего для сериалов на канале «ТНВ» («Бер-бер хәл», «Алмаш», «Юллар чатында»), который в присущей для тележурналиста ироничной манере проходится по болевым точкам. Мол, дети в ханстве по-татарски не разговаривают, все больше по-арабски и по-персидски. Чак-чак назвали так, потому что он на зубах хрустит. Актеры в камеру говорят, что наряды у них слишком пестрые. Словом, все очень не по-настоящему. Правда, в конце Асхадулла все равно произносит красивую мысль про обязательства перед потомками.