Лилия Галимова: оперативная информация по пожару в ТЦ «Порт» доводится до президента РТ

Лилия Галимова на брифинге в Кабмине объявила, что вся оперативная информация по пожару доводится до президента РТ. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

По словам Галимовой, на месте ЧП работает оперативный штаб, министр ЧС и мэр города.

Напомним, что сегодня утром в Казани загорелся оптово-розничный торговый центр «Порт» на Оренбургском тракте, 158. По последним данным, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Спустя некоторое время пожар локализовали на площади 200 квадратных метров. Затем открытое горение было ликвидировано.

Еще в марте прокуратура обнаружила ряд нарушений пожарной безопасности. По факту пожара возбуждено уголовное дело. Вся оперативная информация по ЧП доводится до президента РТ Рустама Минниханова. Подробнее об инциденте читайте в материале «Реального времени».

