В Казани горит ТЦ «Порт»

Фото: очевидцы

В Казани горит ТЦ «Порт» на Оренбургском тракте, 158. Об этом сообщили очевидцы. Густой черный дым идет от крыши, задымление распространилось по всей ее поверхности.

Подразделения вовремя прибыли на место происшествия, сейчас проводятся работы по тушению пожара, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ. Уточнять, есть ли пострадавшие, в ведомстве не стали.

Напомним, после трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово по всей России прошли массовые проверки пожарной безопасности.