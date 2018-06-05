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Прокуратура в марте выявила нарушения пожарной безопасности в ТЦ «Порт»

12:58, 05.06.2018
Прокуратура в марте выявила нарушения пожарной безопасности в ТЦ «Порт»
Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура Приволжского района Казани в ходе проверок 29 и 30 марта обнаружила ряд нарушений пожарной безопасности в торговом центре «Порт». Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Нарушения были выявлены во всех трех корпусах здания. К ним относятся: помещения разных классов пожарной опасности были не разделены между собой ограждающими конструкциями; к работе допускались лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности.

Кроме того, задвижки на вводных трубопроводах к пожарным насосам находились в закрытом положении и были опломбированы; детская игровая зона на втором этаже ТЦ размещалась на расстоянии более 20 м от эвакуационного выхода.

Напомним, что сегодня утром в Казани загорелся оптово-розничный торговый центр «Порт» на Оренбургском тракте, 158. По последним данным, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Существует угроза обрушения здания.

Происшествия Татарстан
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