Прокуратура в марте выявила нарушения пожарной безопасности в ТЦ «Порт»

Прокуратура Приволжского района Казани в ходе проверок 29 и 30 марта обнаружила ряд нарушений пожарной безопасности в торговом центре «Порт». Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Нарушения были выявлены во всех трех корпусах здания. К ним относятся: помещения разных классов пожарной опасности были не разделены между собой ограждающими конструкциями; к работе допускались лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности.

Кроме того, задвижки на вводных трубопроводах к пожарным насосам находились в закрытом положении и были опломбированы; детская игровая зона на втором этаже ТЦ размещалась на расстоянии более 20 м от эвакуационного выхода.

Напомним, что сегодня утром в Казани загорелся оптово-розничный торговый центр «Порт» на Оренбургском тракте, 158. По последним данным, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Существует угроза обрушения здания.