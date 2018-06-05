Пожар в ТЦ «Порт» локализован на площади 200 квадратных метров — МЧС
Пожар в ТЦ «Порт» локализован на площади примерно 200 квадратных метров, угроза обрушения снята. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
В настоящее время камеры видеонаблюдения изъяты. Пострадавших оповестят о дальнейших действиях через управляющую компанию, передает корреспондент «Реального времени».
Также в МЧС пообещали завтра завершить все работы в торговом центре.
Напомним, что сегодня утром в Казани загорелся оптово-розничный торговый центр «Порт» на Оренбургском тракте, 158. По последним данным, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Еще в марте прокуратура обнаружила ряд нарушений пожарной безопасности. Подробнее об инциденте читайте в материале «Реального времени».Происшествия
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