Пожар в ТЦ «Порт» локализован на площади 200 квадратных метров — МЧС

Пожар в ТЦ «Порт» локализован на площади примерно 200 квадратных метров, угроза обрушения снята. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

В настоящее время камеры видеонаблюдения изъяты. Пострадавших оповестят о дальнейших действиях через управляющую компанию, передает корреспондент «Реального времени».

Также в МЧС пообещали завтра завершить все работы в торговом центре.

Напомним, что сегодня утром в Казани загорелся оптово-розничный торговый центр «Порт» на Оренбургском тракте, 158. По последним данным, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Еще в марте прокуратура обнаружила ряд нарушений пожарной безопасности. Подробнее об инциденте читайте в материале «Реального времени».