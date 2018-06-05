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В казанском ТЦ «Порт» ликвидировали открытое горение

14:19, 05.06.2018
В казанском ТЦ «Порт» ликвидировали открытое горение
Фото: realnoevremya.ru / Мария Горожанинова

В казанском ТЦ «Порт» в 14.00 ликвидировали открытое горение. Об этом сообщили в ГУ МЧС по РТ.

Напомним, что сегодня утром в Казани загорелся оптово-розничный торговый центр «Порт» на Оренбургском тракте, 158. По последним данным, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Спустя некоторое время пожар локализовали на площади 200 квадратных метров.

Еще в марте прокуратура обнаружила ряд нарушений пожарной безопасности. По факту пожара возбуждено уголовное дело. Вся оперативная информация по ЧП доводится до президента РТ Рустама Минниханова. Подробнее об инциденте читайте в материале «Реального времени».

Происшествия Татарстан
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