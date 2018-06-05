По факту пожара в казанском ТЦ «Порт» возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту пожара в ТЦ «Порт» в Казани. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ст. 168 УК РФ отделом надзорной деятельности и профилактической работы УНДиПР ГУ МЧС РФ по РТ.

Напомним, что сегодня утром в Казани загорелся оптово-розничный торговый центр «Порт» на Оренбургском тракте, 158. По последним данным, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Пожар локализовали на площади 200 квадратных метров.

Еще в марте прокуратура обнаружила ряд нарушений пожарной безопасности. Подробнее об инциденте читайте в материале «Реального времени».

