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По факту пожара в казанском ТЦ «Порт» возбудили уголовное дело

13:56, 05.06.2018 2
По факту пожара в казанском ТЦ «Порт» возбудили уголовное дело
Фото: realnoevremya.ru / Мария Горожанинова

Уголовное дело возбуждено по факту пожара в ТЦ «Порт» в Казани. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ст. 168 УК РФ отделом надзорной деятельности и профилактической работы УНДиПР ГУ МЧС РФ по РТ.

Напомним, что сегодня утром в Казани загорелся оптово-розничный торговый центр «Порт» на Оренбургском тракте, 158. По последним данным, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Пожар локализовали на площади 200 квадратных метров.

Еще в марте прокуратура обнаружила ряд нарушений пожарной безопасности. Подробнее об инциденте читайте в материале «Реального времени».

Происшествия Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:06
    Расскажите лучше как оказалось столько недвижки у этой семьи Нагаевых, при том что отец семьи чиновник мэрии Метшина, и вёл вопросы недвижимости и кадастра. С пожаром все понятно...горел, потушили, ущерб... А если вот расскроется вопрос происхождения недвижки, то будет ответ на на качество проведенных там проверок пож.инспекции и других контролеров.
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  • Анонимно 14:17
    Вы еще у Зяббарова про гектары спросите!Там то все на местах не бывшие))
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