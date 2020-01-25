Рядом с Татарстаном нашли очаги африканской чумы свиней

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Очаги африканской чумы свиней (АЧС) обнаружили рядом с Татарстаном — в Ульяновской и Самарской области. В связи с этим ветеринарная служба РТрекомендует предпринимателям и сельчанам перейти на полное закрытое содержание свиней в хозяйствах.

Вслучае появления очага инфекции придется не только уничтожать больное поголовье, но и ликвидировать всех свиней в очаге и радиусе 20 км от него. По правилам больные и контактировавшие с больными животные подлежат убою с последующим сжиганием трупов, пишет НТР со ссылкой на специалиста Нижнекамского территориального отдела Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ Анаса Сулейманова.

Напомним, в августе 2019 года африканская чума свиней (АЧС) в России была отмечена в восьми регионах. Среди них Нижегородская область.