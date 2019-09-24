Полторы тысячи куриц из Татарстана задержали в Ростовской области
Ветеринарно-полицейская группа в Ростовской области задержали грузовик, перевозивший более 1,5 тысячи куриц из Татарстана.
По документам, выданным тремя неделями ранее, груз был направлен из Татарстана в Ярославскую область. Однако, со слов водителя, ехал он в Тацинский район Ростовской области. Кроме того, в бумагах значилось большее количество пернатых — 2 000 голов, передает пресс-служба управления ветеринарии региона.
В сообщении не указано, какой компании принадлежит груз.
Иногда курицы на дорогах не только привлекают внимание правоохранителей, но и становятся участниками аварий. Так, в августе в ДТП в Китае пострадали 3 тысячи куриц.
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