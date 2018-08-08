Новости общества

17:11 МСК
Новости раздела
Общество

В Удмуртии на фоне вспышки птичьего гриппа сменился начальник главного управления ветеринарии

16:43, 08.08.2018

Николай Котельников освобожден от исполнения обязанностей начальника главного управления ветеринарии Удмуртии. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Бречалов. Котельников покидает пост по собственному желанию с 8 августа. В этой должности он проработал с октября 2016 года, причем был одним из немногих членов правительства, которые продолжали работать с приставкой «и. о.» после избрания Александра Бречалова главой региона в 2017 году.

Новым исполняющим обязанности главного государственного ветеринарного инспектора Удмуртии назначен его заместитель Роман Габдрахманов.

Отставка руководителя главного управления ветеринарии Удмуртии происходит на фоне вспышки птичьего гриппа, зафиксированной в конце июля в личных подворьях в Игринском и Дебесском районах Удмуртии. В четырех населенных пунктах пришлось истребить всю восприимчивую к вирусу птицу.

Ветеринарная служба Удмуртии установила, что 22 июля в северные районы республики предприниматель из Чувашии завез и реализовал домашнюю птицу без ветеринарных и сопроводительных документов. Это привело к заболеванию и массовому падежу птиц в личных подсобных хозяйствах граждан в Удмуртии.

Общество Удмуртия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты