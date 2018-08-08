В Удмуртии на фоне вспышки птичьего гриппа сменился начальник главного управления ветеринарии

Николай Котельников освобожден от исполнения обязанностей начальника главного управления ветеринарии Удмуртии. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Бречалов. Котельников покидает пост по собственному желанию с 8 августа. В этой должности он проработал с октября 2016 года, причем был одним из немногих членов правительства, которые продолжали работать с приставкой «и. о.» после избрания Александра Бречалова главой региона в 2017 году.

Новым исполняющим обязанности главного государственного ветеринарного инспектора Удмуртии назначен его заместитель Роман Габдрахманов.

Отставка руководителя главного управления ветеринарии Удмуртии происходит на фоне вспышки птичьего гриппа, зафиксированной в конце июля в личных подворьях в Игринском и Дебесском районах Удмуртии. В четырех населенных пунктах пришлось истребить всю восприимчивую к вирусу птицу.

Ветеринарная служба Удмуртии установила, что 22 июля в северные районы республики предприниматель из Чувашии завез и реализовал домашнюю птицу без ветеринарных и сопроводительных документов. Это привело к заболеванию и массовому падежу птиц в личных подсобных хозяйствах граждан в Удмуртии.