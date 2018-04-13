Жизнь на скотомогильнике: грозит ли ветеранам Балтасей сибирская язва?

Ветеринары вступили в заочный спор со Следкомом, их версия — дома в районе не строили в зоне опасного захоронения животных

В Главном управлении ветеринарии при кабмине отрицают, что в Балтасях строили дома для ветеранов на месте сибиреязвенного скотомогильника. Ранее этот факт установили ревизоры казанского Кремля, а потом и Следком, который отправил под суд действующего главу балтасинского исполкома. Почему ветеринары не согласны с выводами следователей и о каких опасностях предупреждают — подробнее в материале «Реального времени».

У ветеринаров — своя правда

В конце марта в Балтасинский райсуд поступило уголовное дело главы исполкома района Рамиля Шакирова, обвиняемого в превышениях должностных полномочий, в том числе с выдачей разрешения на застройку санитарной зоны сибиреязвенного скотомогильника домами для ветеранов Великой Отечественной войны. «Реальное время» писало, что, по версии следствия, весной 2014 года с разрешения властей четыре участка по улице Девятаева в Балтасях были застроены частными домами, а позже, прямо на совещании в администрации, Шакиров лично поручил кадастровому инженеру поменять координаты поворотных точек данных участков, а главе ПИЗО, филиала Росреестра и отдела строительства — «оформить участки надлежащим образом».

Следкомом установлено, что постановление главного санврача России о сокращении радиуса санитарной зоны могильника с 1 километра до 50 метров было подписано в апреле 2017 года. Но в управлении ветеринарии Татарстана считают, что балтасинские чиновники действовали законно:

— По Балтасям уже официально можно сокращать зону сибиреязвенных захоронений. Село сокращает санитарно-защитную зону, на особой зоне построек нет, таких данных в управлении ветеринарной службы нет. Они сократили границы территории, как положено, потом построили, это было сделано официально. Хочу подчеркнуть, что санитарно-защитную зону сокращает не ветеринарная служба, а управление Роспотребнадзора, — прокомментировал ситуацию замначальника главного управления ветеринарии КМ РТ Габдулхак Мотыгуллин.

«По Балтасям уже официально можно сокращать зону сибиреязвенных захоронений. Село сокращает санитарно-защитную зону, на особой зоне построек нет, таких данных в управлении ветеринарной службы нет», — прокомментировал Габдулхак Мотыгуллин (справа). Фото guv.tatarstan.ru



Вопреки выводам проверяющих казанского Кремля и следователей, Мотыгуллин настаивает: случаев строительства на скотомогильниках или в опасной близости от них в Татарстане не было. «Люди знают, они информированы. Они могут не знать про нодулярный дерматит, но про сибирскую язву знают, это старая болезнь. В республике работают нефтяники, когда строят шурф, официально отправляют запрос в главное управление ветеринарии, мы даем официальное разрешение на работы», — пояснил Мотыгуллин.

Скотомогильники опасны тем, что в почве сотни лет живут споры сибирской язвы, «поэтому не рекомендуется строить» в непосредственной близости от них, добавили ветеринары.

— Это было бы ЧП, если бы действительно на скотомогильнике построили дома. Это, может, политика, мы туда не влезаем, почему такая непроверенная информация просочилась. Они долго и упорно занимались, сокращали опасную территорию, это быстро не делается. В Москву отправляют анализы, по которым смотрят, имеются споры или нет. В республике нет такой организации. Только после этого принимается решение об изменении территории. Если бы строительство даже и было, то это было бы ЧП. Эта информация прошла, но другой ведь не было? А уголовное дело возбуждено и по другим моментам, — пояснил позже «Реальному времени» Габдулхак Мотыгуллин.

Поможет ли позиция ветеринаров избежать уголовной ответственности главе исполкома Балтасей, покажет время. Дата первого заседания по его делу в суде пока не назначена.

Штрафы на 6 млн рублей

От разговоров о потенциальной опасности близкого соседства со скотомогильниками перешли к другим насущным проблемам. В прошлом году управление наказало нарушителей на 6 с лишним миллионов рублей, в основном это те, кто занимается незаконной торговлей и ввозом скота. По словам ветеринаров, именно от таких предпринимателей больше всего бед.

— В прошлом году по африканской чуме свиней 40 процентов от всех случаев по России происходили около границ Татарстана. Вирус уже пробирается и в дикую фауну, встречается у кабанов. В Грузии бывают случаи чумы мелких жвачных животных, мы пока этого не знаем, не сталкивались у себя. Мы готовим памятки для каждого владельца животных, просим более сознательного отношения, чтобы не было несанкционированного завоза. Казахстан, юг России — одни из самых неблагополучных регионов по мелкому рогатому скоту. Откуда эта ситуация по ящуру в Башкортостане, где было сразу пять очагов? Все из-за несанкционированного завоза. У МРС (мелкий рогатый скот, — прим. ред.) сложно сразу проверить заболевание, нет признаков, поэтому и ввозят, считая, что все нормально. А потом происходят такие случаи. Мы вообще окружены особо опасной инфекцией, — предупредил Александр Козлов, начальник отдела по противоэпизоотической работе ГУВ КМ РТ.

Ветеринары признались, что 10 – 12 лет назад им приходилось сталкиваться совсем с другим перечнем заболеваний. Фото guv.tatarstan.ru



Таких болезней не видели

Ветеринары признались, что 10—12 лет назад им приходилось сталкиваться совсем с другим перечнем заболеваний: «За эти годы он сильно вырос. Если мы не будем уделять нужного внимания, то потом просто не сможем заниматься животноводством». Взять ту же сибирскую язву — последний раз ее очаг регистрировали в 2014 году в Кукморском районе, или бруцеллез (инфекционное заболевание, которое сопровождается абортами, — прим. ред.).

Тем не менее, если в целом по России обстановка по болезням мелкого рогатого скота достаточно напряженная, то Татарстан остается единственным благополучным регионом ПФО. По бешенству в этом году было четыре случая и все у диких лис. В планах у ветеринаров привить 80—90% домашних животных.