«Угроза АЧС явная»: Татарстан обеспокоен случаями африканской чумы свиней в соседних регионах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан оценивает угрозу распространения африканской чумы свиней в республики как явную, так, ее выявили в соседних регионах — в Чувашии и в Удмуртии. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника Главного управления ветеринарии кабмина республики Габдулхак Мотыгуллин.



— Случай в Шемуршинском районе Чувашской республики — от нашей границы 7 км. И последний случай в Удмуртской Республике — от нашей границы 5 км. Эти случаи нас особенно беспокоят. Вирус АЧС совсем рядом с нашей республикой. Учитывая, что основными распространителями африканской чумы свиней являются кабаны, угроза АЧС явная, — сказал он.

Габдулхак Мотыгуллин обратил внимание, что болезнь распространяется молниеносно и приводит к большим экономическим потерям.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Чтобы обеспечить благополучие республики, необходимо максимально снизить поголовье диких кабанов. Тем более в прошлое воскресенье, можно сказать, у нас в республике случилось ЧП, — рассказал он, добавив, что в буферной зоне «Камского бекона» обнаружили кабана.

Габдулхак Мотыгуллин уточнил, что в России в этом году зарегистрировали 38 очагов АЧС. Из них 21 пришлось на домашних свиней, 17 — среди диких кабанов.

На сегодняшний день Татарстан благополучен по всем особо опасным инфекционным заболеваниям, заверил заместитель начальника Главного управления ветеринарии кабмина республики. Однако угроза их распространения есть.



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Татьяна Демина