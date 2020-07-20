Курбан-байрам в Татарстане пройдет с молитвами на свежем воздухе

Фото: Олег Тихонов

Откуда в Татарстан не повезут барашков

Во многих регионах России, где традиционно разводят овец, сложилась непростая обстановка по заболеваниям животных. Так, по ящуру такая ситуация наблюдается в 33 субъектах, в числе которых Оренбургская, Самарская и Саратовская области. По бруцеллезу в числе «неблагополучных» — 24 региона, в том числе Нижегородская, Оренбургская, Пензенская и Саратовская области. Ввоз животных из этих регионов категорически запрещен, заявил заместитель начальника Главного управления ветеринарии кабинета министров РТ Габдулхак Мотыгуллин.

В Татарстане ситуация по основным заболеваниям благополучная. Именно поэтому животных здесь не вакцинируют, более того, не разрешают ввоз животных из тех регионов, где их вакцинируют.

Ввоз санкционируется Главным управлением ветеринарии региона, без сопроводительных документов не разрешен забой. «К убою допускаются только здоровые животные. В районах и городах проведены совещания с участием религиозных лиц и тех, кто занимается реализацией жертвенных животных», — добавил Мотыгуллин.

В связи с этим Мотыгуллин призвал покупать животных только у татарстанских производителей — чтобы и местных бизнесменов поддержать, и не столкнуться с некачественным мясом.

«К убою допускаются только здоровые животные. В районах и городах проведены совещания с участием религиозных лиц и тех, кто занимается реализацией жертвенных животных», — добавил Мотыгуллин

Курбан-байрам на многих площадках

Всего в республике имеется 55 площадок для забоя животных, из них 15 — в Казани. В прошлом году было забито 13 513 голов жертвенных животных. Всего же в республике поголовье овец составляет 300 тысяч — то есть фактически регион может обойтись и без завозных животных вовсе.

При этом в районах Татарстана, судя по словам первого заместителя муфтия РТ Рустама хазрата Валиуллина, просматривается установка на «децентрализацию» Курбан-байрама — увеличение количества площадок, что в условиях пандемии коронавируса вполне понятно. «Анализ обстановки в республике нам дал понять — если в прошлом году Курбан проводился централизованно, то в этом году администрации городов отказались от проведения в одном месте», — пояснил Валиуллин. В числе таких районов — Набережночелнинский, Нижнекамский и Альметьевский.

В Казани ситуация обратная — в прошлом году в столице Татарстана было на одну площадку больше. «Произошло укрупнение, маленькая точка была. 15 барашков максимум резали», — объяснил Валиуллин это сокращение.

Однако в девяти районах, в числе которых — Зеленодольский, Елабужский, Лениногорский и Чистопольский, как рассказал Валлиуллин, почему-то решили проводить Курбан-байрам централизованно. «Они посчитали, что если централизованно проведут, то будет более безопасно, лучше держать в одном месте все под жестким контролем», — заявил хазрат. Он заверил, что такое решение принималось совместно с местными администрациями и контролирующими органами.

«Анализ обстановки в республике нам дал понять — если в прошлом году Курбан проводился централизованно, то в этом году администрации городов отказались от проведения в одном месте», — пояснил Валиуллин

«Есть 16 тысяч рублей — обязан совершить Курбан»

— Пандемия повлияла на ситуацию, но чему мы рады и на что надеемся, что Курбан-байрам пройдет в назначенную дату, 31 июля, — прокомментировал хазрат влияние коронавируса на празднование. Тем не менее несколько рекомендаций он по этому поводу дал.

Тем, кто собирается посетить мечеть на Курбан-байрам, Валиуллин рекомендовал не опаздывать. «Так как расстояние между людьми увеличилось, мы не сможем принять то же количество людей, будет меньше», — напомнил он. Однако муфтий не исключил, что если собравшихся будет много, то в некоторых мечетях могут организовать места для молитв и во дворе, на свежем воздухе, если погода позволит.

Он напомнил, что мероприятия, связанные с Курбан-байрамом, начнутся в 3.30 утра и продлятся до 4.30. Индивидуальные средства защиты Валиуллин попросил прихожан иметь свои, равно как и намазлык (молитвенный коврик).

— В этом году наши специалисты посчитали, и, по их расчетам, тот человек, у которого есть 16 тысяч рублей на руках, без долгов, обязан совершить Курбан, совершить жертвоприношение, — добавил Рустам хазрат Валиуллин.

Александр Артемьев, фото tatar-inform.ru