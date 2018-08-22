В Татарстане выявили 12 случаев бешенства

В Татарстане зафиксировано два случая бешенства среди собак и 10 случаев — среди лис. Об этом сообщил замначальника Главного управления ветеринарии кабмина РТ Айрат Гараев.



«В сравнении с прошлым годом идет превышение, в прошлом году в аналогичный период было выявлено всего пять случаев, но ситуация под контролем», — цитирует «Татар-информ» Гараева.

При этом ситуация с заболеванием в республике контролируемая. По словам чиновника, иммунизация диких животных была проведена только в июне.

«Федеральный закон не позволяет в начале года приобрести средства иммунизации. Они появились у нас буквально в мае, и мы провели раскладку оральной вакцины для диких плотоядных животных в июне. Думаю, это даст свои результаты», — пояснил Гараев.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов отменил карантин по бешенству в двух селах республики.