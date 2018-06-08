Ветеринары РТ предложили отказаться от муниципальных и помочь общественным приютам для животных

В Главном управлении ветеринарии КМ РТ призвали оказать помощь приютам общественных организаций. С таким предложением на заседании комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Республики Татарстан выступил Айрат Гараев.

По словам заместителя начальника Главного управления ветеринарии КМ РТ, следует вместо строительства муниципальных приютов для бездомных животных помочь с финансированием и бесплатной арендой земли приютам общественных организаций, которые существуют на благотворительные средства. Среди них он назвал «Зоозаботу» и «Зоозащиту», передает корреспондент «Реального времени».

«Государственно-частное партнерство позволит оптимизировать расходы», — отметил Гараев.

Ранее сообщалось, что во всех городах ЧМ-2018 кроме Казани построят приюты для собак. В мэрии заявили, что численность бездомных животных регулируется в плановом порядке, поэтому нужды в новых учреждениях нет.