В Татарстане с начала года выявили четыре случая бешенства животных

За январь — март 2018 года в Татарстане выявили четыре случая заболевания бешенством среди животных. Все они приходятся на лис, сообщил начальник отдела инфекционных болезней животных и организации противоэпизоотических мероприятий Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Александр Козлов.

В 2017 году на территории республики было зарегистрировано 18 случаев бешенства среди диких, сельскохозяйственных и домашних животных. Это в два раза меньше чем в 2016 году.

«Все равно ситуация по бешенству очень напряженная, несмотря на то, что мы ежегодно около 2 млн приманок с вакциной раскладываем в дикой фауне. Практически 80—90 процентов сельхозживотных у нас подвергается вакцинации против бешенства. Это нас спасает. Достаточно много прививаем домашних животных — кошек и собак. Но не получается полностью охватить этих животных, это все происходит от несознательности их владельцев», — цитирует его «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что в прошлом году в Казани из 8 126 собак было убито 7 622 и только 504 стерилизовано, вакцинировано против бешенства и выпущено обратно.

