В 2019 году затраты отдельных госучреждений Татарстана составят 2,3 млрд рублей
Кабмин Татарстана утвердил нормативные затраты отдельных государственных учреждений РТ на 2019 год.
Согласно постановлению, затраты на государственные работы составят 2,3 млрд рублей. Эти деньги получат учреждения аппарата президента РТ, кабмина РТ и Госсовета РТ, а также учреждения Минземимущества, Минпромторга, Минтранса, Минэкономики, Мининформсвязи, Минсельхоза, Госкомитета РТ по биологическим ресурсам, Минлесхоза, главного управления ветеринарии и т.д.
Ранее власти Татарстана утвердили нормативы затрат на вытрезвители.ОбществоВласть Татарстан
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