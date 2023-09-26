Алмаз Хисамутдинов рассказал о биологической защите животноводческих предприятий Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане на сегодняшний день из 17 крупных свиноводческих предприятий биологически защищены только 12. Об этом сообщил начальник Главного управления ветеринарии кабмина республики Алмаз Хисамутдинов на брифинге.

— В республике имеется 17 свиноводческих предприятий. На сегодняшний день биологической защите из них соответствуют лишь 12. 34 птицеводческих предприятия, из которых биологическую защиту имеют только три. Я перечисляю только крупные [предприятия], — заявил он.

Алмаз Хисамутдинов заявил, что «те, кто дальше хочет работать, должны заняться биологической безопасностью».

Напомним, в Татарстане в 2022 году выявили 11 очагов африканской чумы свиней. Из них пять — среди диких кабанов, шесть — среди домашних свиней.



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Татьяна Демина