Алмаз Хисамутдинов рассказал о биологической защите животноводческих предприятий Татарстана
В Татарстане на сегодняшний день из 17 крупных свиноводческих предприятий биологически защищены только 12. Об этом сообщил начальник Главного управления ветеринарии кабмина республики Алмаз Хисамутдинов на брифинге.
— В республике имеется 17 свиноводческих предприятий. На сегодняшний день биологической защите из них соответствуют лишь 12. 34 птицеводческих предприятия, из которых биологическую защиту имеют только три. Я перечисляю только крупные [предприятия], — заявил он.
Алмаз Хисамутдинов заявил, что «те, кто дальше хочет работать, должны заняться биологической безопасностью».
Напомним, в Татарстане в 2022 году выявили 11 очагов африканской чумы свиней. Из них пять — среди диких кабанов, шесть — среди домашних свиней.
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Справка
Согласно федеральному закону от 30 декабря 2020 года N 492-ФЗ, биологическая защита — комплекс мер по обеспечению биологической безопасности, осуществляемых в целях предотвращения или ослабления неблагоприятного воздействия опасных биологических факторов на человека, животных и растения.
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