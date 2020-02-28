В Татарстане утвердили порядок организации деятельности приютов для животных

В Татарстане утвердили порядок организации деятельности приютов для животных и нормы содержания животных в них, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации республики.

Так, в документе прописаны требования к размещению приюта, порядку поступления животных, их осмотру, требования к вольерам и клеткам для постоянного содержания, выгулу,кормлению зверей, а также нормы возврата животных на прежние места обитания, новым или прежним владельцам.

Кроме того, в постановлении отмечается, что при расчете штата сотрудников, приют должен иметь двух обслуживающих работников и одного специалиста по социальной адаптации на каждые 80 животных. Если в приюте содержится более 150 животных, то должна быть организована собственная ветеринарная служба.

Контроль за исполнением возложен на главное управление ветеринарии кабмина РТ, указывается в тексте документа, подписанным премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным.

Ранее депутат Госсовета РТ заявил, что в республике необходимо создать целую сеть приютов для бездомных животных в каждом районе.

