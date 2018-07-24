В Буинском районе могут ввести карантин из-за птичьего гриппа
В Буинском районе Татарстана возможно введение карантина из-за обнаруженного птичьего гриппа в трех селах района. Об этом заявила пресс-секретарь Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ Алсу Нуруллина.
«В селах Буинского района Каменный брод, Нижний Наратбаш и Вольный Стан подтвержден падеж от птичьего гриппа кур и уток», — цитирует РБК Нуруллину.
В настоящее время в республике выявили 21 очаг заражения в шести районах.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов ввел карантин в пяти районах — Дрожжановском, Кайбицком, Тетюшском, Апастовском и Камско-Устьинском.Происшествия Татарстан
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