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В Буинском районе могут ввести карантин из-за птичьего гриппа

17:42, 24.07.2018
В Буинском районе могут ввести карантин из-за птичьего гриппа
Фото: pixabay.com

В Буинском районе Татарстана возможно введение карантина из-за обнаруженного птичьего гриппа в трех селах района. Об этом заявила пресс-секретарь Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ Алсу Нуруллина.

«В селах Буинского района Каменный брод, Нижний Наратбаш и Вольный Стан подтвержден падеж от птичьего гриппа кур и уток», — цитирует РБК Нуруллину.

В настоящее время в республике выявили 21 очаг заражения в шести районах.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов ввел карантин в пяти районах — Дрожжановском, Кайбицком, Тетюшском, Апастовском и Камско-Устьинском.

Происшествия Татарстан
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