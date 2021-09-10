Под угрозой птичьего гриппа фермеров Татарстана призвали срочно… забивать птиц

Фото: Максим Платонов

«Самые слабое звено — КФХ, защищенности — ноль»



Ветеринары призвали татарстанских фермеров «срочно забивать» птиц, достигших товарного вида. Цель не допустить проникновения и распространения в республике высокопатогенного гриппа птиц.

— Летом было затишье, слава богу, но перелетные дикие птицы по осени — явная угроза распространения гриппа. В последние годы особенно. Грипп высокопатогенный особо опасен, — предупредил заместитель начальника Главного управления ветеринарии кабмина РТ Габдулхак Мотыгуллин.

Чиновник призвал глав птицеводческих комплексов, особенно КФХ, не заниматься «самолечением», а в случае падежа птиц или необычного поведения (отказ от корма) — срочно обращаться в районные ветеринарные службы.

— Пока владелец проводит эксперименты с лекарствами — мы можем упустить золотое время по локализации гриппа, — отметил Мотыгуллин.

Крестьяне и фермеры, особенно крупные хозяйства, обязаны изолировать своих птиц от диких перелетных, в частности, диких уток. В 2020 году именно последние стали причиной распространения птичьего гриппа в Татарстане. Ветеринары призывают фермеров обезопасить свои хозяйства еще и потому, что в случае заражения и появления очага распространения инфекции, всю птицу придется сжечь.

— У нас в Татарстане птицы много, около 18 млн промышленных птиц. Самые слабое звено — крестьянско-фермерские хозяйства, защищенности — ноль, и поэтому доступа их птиц к водоемам быть не должно!

Крестьяне и фермеры, особенно крупные хозяйства, обязаны изолировать своих птиц от диких перелетных, в частности, диких уток. Фото: Елена Сунгатова / art16.ru

Пока ветеринары контролируют ситуацию в республике, а в России уже выявили более десятка очагов распространения гриппа птиц в Астраханской, Ростовской, Челябинской, Тюменской, Краснодарской областях и в республиках Дагестан и Тыва. Специалисты особенно отмечают, что хотя вирусная болезнь поражает кровеносную и центральную нервную систему — симптомов «птичьего гриппа» может и не быть, установить эту болезнь после падежа птицы — практически невозможно.

«Мы не можем перенаправить диких птиц в другом направлении»

Согласно приказам Минсельхоза России, владельцы обязаны содержать птицу в закрытом режиме без контактов с дикими птицами. И доступ к своим птицам предоставлять по каждому требованию специалистов. А также извещать органы в случае падежа или необычного поведения. Завоз птицы запрещен из других регионов — без согласования с властями и соответствующих документов. Те, кто занимается реализацией птицей, обязаны в свою очередь делать регулярную дезинфекцию транспорта.

Замруководителя Управления Россельхознадзора по РТ Евгений Иванов отметил, что в России ситуация относительно неплохая — всего зафиксировано 18 очагов распространения гриппа, для сравнения в Европе — больше 500, а во всем мире — уже более 1000 случаев за весь 2021 год. Но это и вызывает тревогу специалистов, так как татарстанские фермеры закупают племенное поголовье птицы в основном из Европы. Для недопущения проникновения вируса на территорию России при растаможивании проводят отбор проб.

— Обстановка пока спокойная. Но угроза остается. В 2020 году распространение гриппа птиц в Татарстане началось именно с Челябинска, потихоньку к нам, с перелетными птицами, — обратил внимание Иванов.

Татарстан находится в рисковой зоне из-за своего расположения на территории слияния двух рек Волги и Камы, рассказал Ринат Чиспияков, начальник управления охраны животного и растительного мира Кабмина РТ и руководитель Госкомитета РТ по биологическим ресурсам. По его словам, в республике очень богатые водные участки, именно поэтому артерии перелетов дикой птицы проходят через нашу республику. Все перелетные птицы осенью на время задерживаются в Татарстане и увеличивают тем самым опасность занесения птичьего гриппа.

— Весной было несколько заносов гриппа в Татарстан, потому что часть птиц остается в республике на гнездование: гуси, лебеди…. Осенью птицы пройдут через нашу республику транзитом. И их будет больше — сотни миллионов птиц! Но сделать к сожалению мы ничего не можем — мы не в состоянии перенаправить птиц в другом направлении. И вынуждены привлекать охотников, — заявил Чиспияков.

В Татарстане пока известно об одном очаге возникновения чумы — в Новошешминском районе. Фото tatarstan.ru

«У нас сейчас в Татарстане — полмиллиона свиней, при этом от чумы лечения нет»

Еще одно опасное сезонное заболевание, прямо касающееся татарстанского АПК — африканская чума свиней (АЧС). Здесь ситуация еще хуже, в России она уже распространяется быстрыми темпами: 68 очагов в карантине, включая соседей Татарстана — Марий Эл и Самарскую область. В Татарстане пока известно об одном очаге возникновения чумы — в Новошешминском районе, в хозяйстве «Красновидово», где введенный летом карантин в ближайшее время все-таки снимут.

— Африканская чума опасна, при заражении — это 100-процентная летальность. Если свинья выживает — то становится вирусоносителем. А у нас сейчас в Татарстане — полмиллиона свиней, при этом от чумы лечения нет. Открытый выгул свиней рекомендую запретить КФХ и другим владельцам животных. Грызуны, гнус, почва могут переносить эту инфекцию, — объясняет Габдулхак Мотыгуллин.

Для решения проблемы ветеринары тесно работают с перекупщиками свиней в Татарстане, чтобы последние получали разрешение на продажу в системе «Меркурий». Одновременно ведут отстрел диких кабанов, главных переносчиков инфекции. Раньше в республике кабанов было много, более 4 тысяч особей. В 2021 году их осталось 890 или 0,13 особей на 1000 гектаров. Для недопущения заноса вируса чумы в свиноводческие предприятия РТ необходимо снижать популяцию дикого кабана, оправдываются чиновники: «Иначе нам не сохранить это производство». Вирус, увы, в Татарстане попал в дикую фауну. Евгений Иванов отметил, что впервые африканская чума была обнаружена именно в России — в далеком 2007 году. Но с тех пор этот вирус «охватил весь мир», попав сначала в Европу (в Германию, Латвию и так далее), а в 2018 году — в Китай. Наконец, в 2021 году африканская чума свиней попала и в Северную Америку.

Всех кабанов истреблять не будут — как минимум тысячу оставят в живых

В Татарстан, по словам главы Госкомитета Татарстана по биологическим ресурсам Рината Чиспиякова, впервые АЧС попала в 2020 году. В результате надзорные органы делают буферные зоны по периметру границы республики на расстоянии 20 км. В случае вспышки заболевания в том же Новошешминском районе, в «Красновидово» — там под карантин попала территория на 100 км (охота до сих пор запрещена, уничтожено было 24 голов свиней). Буферные зоны затем расширили: по 20 км зоны делают вокруг крупных свиноводческих комплексов, и по 10 км вокруг остальных.

Тем не менее, ветеринары и экологи уверены, что сам вид кабанов в Татарстане не переведется. Есть норматив: 1000 голов на всю территорию республики, выше нельзя (мешает опасность чумы). Но вокруг свиноводческих комплексов в целях исключения заноса болезни — «кабанов не должно быть». К тому же, отметили на пресс-конференции, «истребить кабанов физически невозможно».

Специалисты призвали фермеров не надеяться на какую-то компенсацию властей после уничтожения поголовья что птицы, что свиней. Так как в связи с эпидемией коронавируса бюджет принят с большим дефицитом, то есть, денег на такую компенсацию у государства может и не оказаться.

Чиновники также сообщили, что в неделю в Татарстан завозится 1,5 тысячи голов КРС, 2,5 тысячи свиней и около 150 тысяч птиц.

Сергей Афанасьев