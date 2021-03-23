Диким кабанам Татарстана прописали истребление

За год в лесах Татарстана было уничтожено почти 9 тысяч диких кабанов — основных переносчиков смертельно опасной африканской чумы свиней

Татарстан в декабре прошлого года попал в список регионов, где были зафиксированы случаи африканской чумы свиней (АЧС). Если для людей и других животных она не представляет собой никакой опасности, то для домашних свиней этот вирус смертельно опасен. За неимением эффективных медпрепаратов и вакцин от этого заболевания во всем мире борются единственно действенным способом — банальным отстрелом основных разносчиков заразы — диких кабанов. Сегодня поголовье свиней в Татарстане превышает полмиллиона, и главная задача — не допустить их заражения АЧС. Еще одна напасть поразила в этом году птицеводческие хозяйства — в республику снова занесли птичий грипп. Экономический ущерб от него уже превысил 200 млн рублей.

Напасть пришла откуда не ждали

Эксперты Ветеринарного управления Татарстана ожидали, что вспышка АЧС в Самарской области, где из-за вредоносного вируса в конце прошлого года была объявлена чрезвычайная ситуация, вполне может проникнуть в Бавлинский или Лениногорский районы благодаря их соседству с Башкирией и Оренбургской областью, граничащами с Самарской.

Однако первые случаи африканской чумы были обнаружены в середине декабря практически в самом центре республики — Елабужском районе, на территории национального парка «Нижняя Кама». Что стало источником заражения, в ветеринарном управлении по-прежнему не могут выявить, признал на пресс-конференции замглавы ведомства Габдулхак Мотыгуллин: «Один из вариантов может быть — через корма или дикие кабаны занесли. Как говорят специалисты, они могут за сутки до 80 км пробежать».

В итоге на территории Татарстана выявили 6 очагов заражения африканской чумой — по одному в Альметьевском и Елабужском районах и сразу 4 — в Заинском. АЧС была выявлена у диких кабанов, в личные подсобные хозяйства в поселениях этих районов вирус не проник.

Как подчеркнул Мотыгуллин, АЧС — одно из самых опасных заболеваний, которое грозит массовой гибелью животных. Фото sntat.ru

На кабанов объявлена охота

Как подчеркнул Мотыгуллин, АЧС — одно из самых опасных заболеваний, которое грозит массовой гибелью животных: при заражении им домашние свиньи умирают через 5—10 дней. А вот лекарства от чумы ученые во всем мире до сих пор не создали, имеющаяся вакцина — бездейственна, добавил главный государственный ветеринарный инспектор Евгений Иванов. Смертоносный вирус гибнет только при температуре выше 70 градусов Цельсия. К счастью, для людей и других видов животных эта болезнь не представляет угрозы.

Чаще всего переносчиками опасной заразы становятся дикие кабаны, которые довольно активно мигрируют не только по районам, но и регионам страны. Поэтому пока единственно действенным методом, который помогает избежать стремительного распространения АЧС, является отстрел этих парнокопытных. Главная задача — не допустить попадания вируса в промышленное свиноводство. Сегодня поголовье свиней в РТ составляет полмиллиона, львиная доля которых (300 тыс. голов) выращивается компанией «Камский бекон».

На борьбу с разносчиками африканской чумы, обитавшими в нацпарке «Нижняя Кама», вышли 26 охотников. Аналогичная операция неделю назад прошла и в лесах Заинского района. Ежесуточный отстрел — мера вынужденная, и она не уничтожит популяцию кабанов, заверил Габдулхак Мотыгуллин, они очень быстро размножаются.

Всего с начала прошлого года и по сегодня, по данным Мотыгуллина, на территории Татарстана уничтожили более 8,7 тыс. голов парнокопытных. Несмотря на то что сезон охоты на территории республики действует с июня по февраль, охота на кабанов не прекращается и в остальной период.

На борьбу с разносчиками африканской чумы, обитавшими в нацпарке «Нижняя Кама», вышли 26 охотников. Фото ojm.tatarstan.ru

Этот способ регулирования численности помогает выдерживать и федеральный норматив, сообщил глава управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков. По его словам, согласно федеральному документу, плотность заселения лесов этими животными должна составлять не более 0,25 головы на 1 тыс. га, то есть на территории республики численность этих животных не должна превышать 1,5 тысячи голов. Сейчас плотность обитания снизилась до 0,21.

Еще одна превентивная мера — перевод свиноводческих ферм на закрытый режим работы. Что касается личных подсобных хозяйств, то в каждом районе ведется строгий учет свиней, им также предписано безвыгульное содержание. Кроме того, свиньи должны находиться в отдельном помещении, вдали от других домашних животных, которые могут быть переносчиками опасного вируса. Специальные предупредительные меры действуют и для 700 сотрудников «Камского бекона»: например, им запрещено выходить в лесополосу, поля и выезжать в районы, где имеются факты заражения АЧС.

Также для предупреждения миграции кабанов создаются буферные зоны — если раньше 20-километровые зоны были в основном на границе республики, где было запрещено вести подкормку парнокопытных, то теперь такие участки сформированы и на расстоянии 20 км от 3-х крупных свиноводческих комплексов — в Буинском, Сабинском и Тукаевском районах. Со следующего года имеющиеся кормушки заполнять кормом не планируют, добавил представитель Госкомитета по биоресурсам. В этих же районах сотрудниками Госкомитета будет пресекаться любое появление кабанов, заверил Чиспияков:

— Я думаю, мы все равно придем к таком благополучному состоянию в республике, что АЧС мы победим, должны победить ее.

Для предупреждения миграции кабанов создаются буферные зоны. Фото dmckazan.ru

Птичий грипп нанес ущерб в 200 миллионов

Еще один опасный вирус, птичий грипп, поразил птицеводческие хозяйства Татарстана. Как следствие, только в одном агрокомплексе «Залесный» экономический ущерб составил порядка 200 млн рублей: из-за вируса пришлось уничтожить 175 тысяч индюков и 85 тонн мяса. Пострадали и личные подсобные хозяйства в Муслюмовском, Буинском и Дрожжановском районах — все вместе они потеряли порядка 5 млн рублей.

Сегодня в режиме карантина на территории России находятся 8 очагов. С прошлой недели поменялся статус у Татарстана — Буинский, Дрожжановский и Муслюмовский районы теперь не входят в список неблагополучных по птичьему гриппу. В течение трех месяцев, пока длился карантин, птицеводческие хозяйства, действующие на их территории, не могли реализовывать свою продукцию. Зеленодольский район до 25 марта остается в статусе неблагополучного.

Чаще всего зараженную птицу завозят перекупщики, реализуя ее в деревнях Татарстана, заметил Габдулхак Мотыгуллин. Поэтому он посоветовал фермерам и сельчанам приобретать кур, цыплят или инкубационные яйца только на официальных площадках в райцентрах, где вся эта продукция имеет ветеринарно-сопроводительные документы.

— Сейчас время такое, не мирное время, извиняюсь за выражение, нужно быть всем на чеку, не следует приобретать у проходимцев птицу или животных. Если есть вопросы — обращаться в ветеринарные объединения, к главам сельских поселений.

Кроме того, представитель ветеринарного ведомства Татарстана обратился ко всем жителям с просьбой — незамедлительно сообщать им или в Комитет по биоресурсам, если встретят в лесу или другой местности стада кабанов.