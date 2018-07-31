В Удмуртии обнаружили птичий грипп
Ветеринарная служба в Удмуртии обнаружила возбудителей птичьего гриппа. Признаки заражения нашли в трупе курицы на территории деревни Сепож Игринского района УР.
Для подтверждения диагноза материал в ФГБУ «ВНИИЗЖ», сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии по республике.
Предположительно заражение произошло из-за птицы, которую везли без надлежащих документов из Чувашии.
Сейчас в Удмуртии проводят мероприятия для предупреждения, обнаружения и ликвидации инфекции.ПромышленностьАгропром Удмуртия
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