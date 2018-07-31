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Промышленность

В Удмуртии обнаружили птичий грипп

20:27, 31.07.2018

Ветеринарная служба в Удмуртии обнаружила возбудителей птичьего гриппа. Признаки заражения нашли в трупе курицы на территории деревни Сепож Игринского района УР.

Для подтверждения диагноза материал в ФГБУ «ВНИИЗЖ», сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии по республике.

Предположительно заражение произошло из-за птицы, которую везли без надлежащих документов из Чувашии.

Сейчас в Удмуртии проводят мероприятия для предупреждения, обнаружения и ликвидации инфекции.

ПромышленностьАгропром Удмуртия
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