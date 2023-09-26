В Татарстане назвали причину вспышки бруцеллеза, выявленного впервые с 1995 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Причиной вспышки бруцеллеза, зарегистрированного в Татарстане в 2023 году, стал завоз крупного рогатого скота без сопроводительных документов из неблагополучного региона. Об этом сообщил начальник Главного управления ветеринарии кабмина республики Алмаз Хисамутдинов на брифинге.

— У нас республика благополучна по бруцеллезу. У нас с 1995 года не было бруцеллеза. Это первый случай. У нас однозначно несанкционированный завоз крупного рогатого скота. Другого источника не может быть, — заявил он.

Алмаз Хисамутдинов напомнил, что вспышку бруцеллеза выявили в Новошешминском районе Татарстана. Там зафиксировали всего один очаг.

— 1 сентября мы накладывали ограничение по бруцеллезу. На сегодняшний день все поголовье сдано на убой. Идет работа по ликвидации заболевания.

В июле заместитель начальника Главного управления ветеринарии кабмина Татарстана Габдулхак Мотыгуллин заверял, что республика благополучна по всем особо опасным инфекционным заболеваниям. При этом есть постоянная угроза таких заболеваний, как африканская чума свиней, грипп птиц, ящур и так далее.



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Татьяна Демина