Как владелец лаишевской «Деревеньки» пытается взыскать ущерб от птичьего гриппа

Грипп ценой в 99 миллионов

Главное управление ветеринарии кабинета министров Татарстана не согласно с решением Арбитражного суда республики, предписавшего компенсировать птицекомплексу «Лаишевский» 99,04 млн рублей ущерба от птичьего гриппа. ГУ подало жалобу на это решение, суд принял ее 20 апреля.

Как рассказывало «Реальное время», о том, что на птицекомплексе началась эпидемия, стало известно 8 мая 2017 года из письма ГУ ветеринарии КМ Татарстана. Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства во Владимире подтвердил, что у лаишевских кур высокопатогенный вирус Н5. Как позже заявили в Россельхознадзоре, причиной вспышки гриппа стали дикие птицы.



Все поголовье птицекомплекса и его продукция, включая ту, что успела попасть в продажу, были изъяты и уничтожены. Речь шла в общей сложности о 450 тысячах кур-несушек, более чем о 3 миллионах яиц и сопутствующих продуктах птицеводства.

Птицекомплекс «Лаишевский», который на момент эпидемии принадлежал так называемому «куриному королю» из Омска Виктору Пашкееву, производил продукцию под маркой «Деревенька» и был одним из крупных сельскохозяйственных птицеводческих предприятий в Татарстане. Он производил до 130 миллионов яиц в год. Продукция реализовывалась во всех крупных торговых сетях республики.

Встретились в суде

Тогдашний министр продовольствия и сельского хозяйства Татарстана Марат Ахметов заверял, что республика поддержит птицекомплекс, который из-за птичьего гриппа лишился всего поголовья кур.

Но компенсировать предусмотренный законом ущерб «Лаишевскому» (а он выставил счет на 148 миллионов) главное управление ветеринарии РТ отказалось. Стороны, которые разошлись в оценке компенсации, встретились уже в суде. В частности, в ветеринарном управлении называли более скромную сумму потерь в 65 миллионов.

18 марта этого года татарстанский арбитраж частично удовлетворил иск птицекомплекса, постановив взыскать в его пользу из казны республики 99,04 млн рублей. Именно в такую сумму судебные эксперты оценили рыночную стоимость сожженных кур, яиц и других продуктов птицефабрики.

Не согласны с самим фактом возмещения

В главном управлении ветеринарии «Реальному времени» факт подачи апелляционной жалобы подтвердили, заметив, что тем самым оно «реализовало свое процессуальное право» на пересмотр не вступивших в законную силу решений и определений суда. В ведомстве также отметили, что Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре даст надлежащую оценку всем доводам, изложенным в жалобе. Правда, суть этих доводов нашему изданию не раскрыли.

В свою очередь, юрист ООО «Птицекомплекс «Лаишевский» Алина Масленикова (фактически представитель Пашкеева) рассказала «Реальному времени», что главное управление ветеринарии не согласно «с самим фактом возмещения, а не с суммой».

По ее словам, в жалобе речь идет о том, что у птицекомлекса нет права на возмещение ущерба, так как оно не соблюло претензионный порядок. А, кроме того, нарушило срок подачи досудебного заявления: не уложилось в 30 дней.

Масленикова сообщила нашему изданию, что в ее компании не согласны с этими доводами. В частности, по ее словам, 30-дневный срок для подачи заявления на возмещение ущерба от уничтожения птицы в связи со вспышкой заболевания оговорен постановлением кабмина республики №84 2018 года, тогда как эпидемия на их птицефабрике была обнаружена годом ранее. «Арбитражный суд Татарстана все верно указал в своем решении», — заключила она, выразив уверенность, что его решение будет оставлено в силе.

Новый собственник, новое имя

Масленикова напомнила «Реальному времени», что сейчас ООО «Птицекомплекс «Лаишевский» не имеет производственного комплекса: после описанного инцидента с птичьим гриппом Пашкеев продал то, что осталось от птицекомплекса. Его купил ижевский агрохолдинг «Комос Групп», в свою очередь, принадлежащий холдингу «Хайперфудс» (его в равных долях контролируют Андрей Осколков и Андрей Шутов). Также агрохолдингу принадлежат ООО «Татмит Агро» в Шемордане и ООО «Казанский молочный комбинат».

Новый владелец сохранил профиль птицефабрики в Лаишево, переименовал ее и создал новое ООО «Птицефабрика «Державинская» На сайте «Комос Групп» упоминается о том, что она вошла в состав агрохолдинга зимой 2018 года. Последний выкупил имущественный комплекс у предыдущего владельца и, видимо, памятуя о вспышке гриппа, провел «все необходимые санитарные работы».

Любовь Шебалова