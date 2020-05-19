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Песошин освободил от должности замначальника Главного управления ветеринарии кабмина Татарстана

18:46, 19.05.2020
Песошин освободил от должности замначальника Главного управления ветеринарии кабмина Татарстана
Фото: realnoevremya.ru

Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин освободил от должности заместителя начальника Главного управления ветеринарии кабмина РТ Айрата Гараева. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации республики.

Гараев отправляется в отставку с 18 мая по собственному желанию, следует из постановления.

Он занимал должность заместителя начальника Главного управления ветеринарии кабмина РТ с января 2014 года. До этого времени Гараев был начальником ГБУ «Высокогорское районное государственное ветеринарное объединение».

В феврале и. о. премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин назначил двух новых заместителей председателя Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу.

ОбществоВласть Татарстан
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