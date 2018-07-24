Чувашский след: как в Татарстан вернулся птичий грипп

Шесть районов РТ попали под карантин

В субботу в республике объявили карантин сразу на восьми территориях. Пока это частные подворья, до КФХ и птицефабрик волна заболеваемости не дошла, но их уже для профилактики проверяют, чтобы избежать масштабов прошлогоднего ЧП на Лаишевской птицефабрике. В ближайшее время должен выйти еще один указ, устанавливающий карантин на других территориях. Подробности — в материале «Реального времени».

Через 3 недели станет известен тип вируса

Птичий грипп добрался до Татарстана. В субботу Рустам Минниханов подписал указ о введении карантина на определенных территориях — всего восемь частных подворий. В ближайшее время должен выйти еще один подобный документ, где под карантин попадут еще 13 объектов.

— В шести районах есть очаги птичьего гриппа, где мы ввели карантин. Карантин действует 21 день, кроме того, под наблюдение попадает 10-километровая зона. Если в течение 21 дня не будет летальных случаев на территории, тогда карантин закрываем. Всего карантин распространяется на некоторые территории 14 населенных пунктов. В некоторых из них по два-три очага инфекции. Хочется, чтобы все этим закончилось. Десять километров угрожаемой зоны обходим силами участковых ветеринарных врачей, в каждом дворе — пересчет поголовья, — рассказал «Реальному времени» замначальника Управления ветеринарии при кабмине РТ Айрат Гараев.

Уже известно, что на карантинных территориях был обнаружен вирус A H5, но какой именно типаж (A H5 N) будет известно через три-четыре недели. Изучением материалов занимаются во Всероссийском научно-исследовательском институте здоровья животных во Владимире. Окончательная типизация вируса происходит именно там.

«В шести районах есть очаги птичьего гриппа, где мы ввели карантин. Карантин действует 21 день, кроме того, под наблюдение попадает 10-километровая зона. Если в течение 21 дня не будет летальных случаев на территории, тогда карантин закрываем», — рассказал Айрат Гараев. Фото tatar-inform.ru



В прошлом году на Лаишевской птицефабрике был A H5 N8. Гараев выражает надежду, что в этом году вирус будет тот же самый.

— Скорее всего, будет тот же самый тип вируса, он не опасен для человека. Если другой, может быть, в какой-то мере будет составлять для человека угрозу. A H5 N8 — это слабоустойчивый вирус, человек может и не заметить, что переболел. С другим типом вируса не встречались. Что касается влияния на человека, то это точно повышение температуры, грипп есть грипп. Но пока мы не сталкивались с тем, чтобы заболевание переносили люди, — облегченно констатирует Гараев.

С его слов, приостановлена продажа поголовья птиц на рынках, вдоль дорог. Эксперт склоняется к тому, что в основном вирус распространился через предпринимателей, которые и продают поголовья большими партиями.

— Они завозят очередную партию в места передержки, а там неочищенный помет, остатки кормов — это источники инфекции. Заражение идет в пунктах передержки, они там санитарные требования не выполняют. В 80 процентах случаев предприниматели везли поголовье из Батыревского района Чувашии. По своим расследованиям можем сказать, что оттуда шел завоз инфекции. Но все это пока только версия. Продукция реализовывалась на рынках выходного дня в райцентрах. Люди приобретали утят или гусят, завозили в сарай или места передержки. У домашних кур иммунитет оказывался слабее, и через 2-3 дня они начинали умирать. Пока версия такая, что источник передачи — купленное поголовье утят, гусят у этих предпринимателей, — прокомментировал Айрат Гараев.

На Лаишевской птицефабрике был A H5 N8, Гараев выражает надежду, что в этом году вирус будет тот же самый. Фото ko-ko.ru

Проверка птицефабрик

Попадание вируса в Чувашию он связывает с заболеванием в Пензенской области.

— В Пензенской области было заболевание, мы изъяли фарш индейки одной местной компании. Возможно, Чувашия не приняла оперативных мер по этому поводу, пошло заражение живой птицы, пока это мое предположение, — озвучил Гараев.

С любыми подозрениями на заболевание следует обращаться в государственную ветеринарную службу района. Например, вращательные движения головой у птиц, курица садится или ложится — при любых сомнениях на странное поведение следует обращаться к ветеринарам.

Гараев утверждает, что зараженные продукты птицеводства не могут попасть в продажу, но даже если теоретически допустить возможность, то ничего критичного для человека не будет — достаточно тщательно проваривать мясо. Гораздо опаснее, когда живая птица находится рядом с человеком, воздушно-капельный путь более опасен. Нужно быть особенно внимательными с санитарными мерами, например, регулярно мыть руки. В Управлении Роспотребнадзора по РТ еще год назад, когда заболевание обнаружили на Лаишевской птицефабрике, сообщали о том, что мясо нужно варить при температуре не ниже 70 градусов, яйца — не менее 6 минут. При этой температуре вирус погибает. Инфицирование человека птичьим гриппом может вызвать почти все, что угодно, — от легкого конъюнктивита до тяжелой пневмонии.

Со слов Гараева, по следам объявленного карантина уже направлены письма руководителям птицефабрик, чтобы они усилили контроль.

— В этом году совместно с прокуратурой, представителем нашего управления, Россельхознадзора проверяются птицефабрики. Замечаний немного, все исправимы, больше касаются особенностей работы в зимнее время, — объяснил Гараев.

В пресс-службе прокуратуры РТ заметили, что в ближайшее время в адрес Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РТ будут направлены требования о проведении внеплановых проверок в отношении ряда предпринимателей, допустивших реализацию зараженной продукции на территории республики.

Идрис Гатин поправил, что все-таки птицефабрики на особенно жестком контроле с 2017 года. После лаишевского случая всем выданы предписания об усилении мер безопасности. Фото shn.tatarstan.ru



Усиленный режим

Начальник отдела государственного ветеринарного надзора Россельхознадзора по РТ Идрис Гатин поправил, что все-таки птицефабрики на особенно жестком контроле с 2017 года. После лаишевского случая всем выданы предписания об усилении мер безопасности.

— Мы не спохватились вдруг, все время работаем, все вопросы на контроле, вся птицеводческая продукция контролируется, — озвучил Идрис Гатин.

В Казани обстановка пока относительно спокойная.

— Введен усиленный режим, идут подворовые обходы. Контроль усилен с 2017 года, вся входящая продукция проходит мониторинг. Из тех регионов, где есть очаги заболевания, закрыты поставки. Каждая поступающая партия исследуется, можно быть уверенными, что на прилавках зараженной продукции нет, — объяснил ветеринарный врач ветеринарного объединения Казани Булат Нуриахметов.