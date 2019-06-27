За год в Татарстане потратят около 100 млн рублей на совершенствование переработки биоотходов

Фото: Инна Серова

В 2019 году в Татарстане 98,7 млн рублей из бюджета будет направлено на организацию сбора и утилизации биоотходов. Об этом сообщил сегодня на проходящем в республиканском Минсельхозе выездном заседании коллегии Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору руководитель Главного управления ветеринарии кабмина РТ Алмаз Хисамутдинов.

Проект, имеющий целью ликвидацию биотермических ям, предусматривает сбор биологических отходов в контейнеры с последующей утилизацией на заводе компании «САРИЯ Био-Индастрис Волга». Проект реализуется с 2014 года, за это время в республике ликвидировано 50 биотермических ям, собрано и утилизировано 750 тонн биоотходов.

Ранее «Реальное время» писало, что жители Елабуги добивались проверки этого предприятия на предмет экологической безопасности и обвинили его в «порче воздуха».