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Промышленность

За год в Татарстане потратят около 100 млн рублей на совершенствование переработки биоотходов

12:35, 27.06.2019 1
За год в Татарстане потратят около 100 млн рублей на совершенствование переработки биоотходов
Фото: Инна Серова

В 2019 году в Татарстане 98,7 млн рублей из бюджета будет направлено на организацию сбора и утилизации биоотходов. Об этом сообщил сегодня на проходящем в республиканском Минсельхозе выездном заседании коллегии Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору руководитель Главного управления ветеринарии кабмина РТ Алмаз Хисамутдинов.

Проект, имеющий целью ликвидацию биотермических ям, предусматривает сбор биологических отходов в контейнеры с последующей утилизацией на заводе компании «САРИЯ Био-Индастрис Волга». Проект реализуется с 2014 года, за это время в республике ликвидировано 50 биотермических ям, собрано и утилизировано 750 тонн биоотходов.

Ранее «Реальное время» писало, что жители Елабуги добивались проверки этого предприятия на предмет экологической безопасности и обвинили его в «порче воздуха».

ПромышленностьАгропромТехнологии Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:39
    о каких отходах речь? это трупы животных что ли?
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