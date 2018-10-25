В Зеленодольске на простаивающем предприятии нашли 80 тонн протухшей курятины

В Татарстане на зеленодольском мясоперерабатывающем комбинате «Даль-Кама» обнаружили 80 тонн курятины. Производство простаивает в долгах, с июля здесь на предприятии нет электричества.



Причиной запущенности предприятия стало уголовное дело о мошенничестве. Директор комбината находится под домашним арестом, собственник — в прошлом известный челнинский миллиардер Гоча Кварацхелия — сбежал в Грузию.

«Там уже опарыши по стенам ползают! Коллега выезжал в субботу, так в понедельник от него все еще трупным запахом несло», — рассказал «Реальному времени» и.о. начальника Главного Управления ветеринарии при Кабмине РТ Айрат Гараев.

Предполагается, что разбираться с ситуацией будет сын экс-главы УФСИНа РТ Руслан Хамадишин. Он владел землей и объектами предприятия, пока собственность не переоформили на комбинат.

Сейчас на Хамадишина-младшего просят возложить обязанности руководителя вместо отстраненного и арестованного директора. Подробно о ситуации — в материале «Реального времени».