В Татарстане начали вакцинировать диких животных

В Татарстане ветеринары начали вакцинировать диких плотоядных животных от бешенства. Эта операция проводится два раза в год.

Выездные бригады будут работать с 6 по 15 мая. Вакцинация происходит путем раскладки приманки с вакциной в виде брикета форме параллелепипеда. Приманка коричневого цвета, в ее составе мясной фарш с вакциной внутри. Ее раскладывают непосредственно у нор животных. Всего планируется разложить 900 тысяч доз за первый период, а за год — 1 млн 800 тысяч доз.

Вакцина безопасна для животных и безвредна для особей, находящихся в периоде лактации и состоянии беременности, передает пресс-служба управления ветеринарии.

Ранее в казанском жилом массиве Салмачи ввели карантин по бешенству животных.

