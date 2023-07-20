Габдулхак Мотыгуллин: Татарстан на сегодняшний день благополучен по всем особо опасным заболеваниям

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан на сегодняшний день благополучен по всем особо опасным инфекционным заболеваниям. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника Главного управления ветеринарии кабмина республики Габдулхак Мотыгуллин.

— Сразу скажу — наша республика по всем особо опасным заболеваниям на сегодняшний день благополучна. Но есть постоянная угроза таких заболеваний, как африканская чума свиней, грипп птиц, ящур, бруцеллез, чума плотоядная, оспа овец и коз, сибирская языва и так далее. Все перечислять не буду, их очень много, — рассказал он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Новошешминском районе Татарстана специалисты проверили места скопления чаек на прудах и свалках. Они провели мониторинг падежа птицы и отобрали патологический материал для проведения лабораторных исследований на выявление птичьего гриппа.



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Татьяна Демина