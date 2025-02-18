Топ-10 самых доходных ветклиник и груминг-салонов Казани
Бизнес на любви к питомцам — как татарстанские предприниматели зарабатывают в зооиндустрии
По данным Росстата, в декабре 2024 года татарстанцы заплатили ветеринарам на 20% больше, чем в январе, и оставили в веткабинетах более 116 млн рублей. Как поменялись объемы затрат владельцев собак и кошек на уход за шерстью в звериных салонах красоты, ведомство не сообщает, но в Казани в феврале 2025-го за стрижку кошки могут выставить счет до 4 тысяч, а собаки — до 7,5 тысячи рублей. «Реальное время» рассказывает, как бизнес научился зарабатывать на любви казанцев к братьям меньшим, и представляет собственный рейтинг самых доходных ветклиник и груминг-салонов.
В «Солнышке» — самый большой чек, в «Академ-сервисе» — самый высокий доход
Средний чек в ветеринарных клиниках Казани, как следует из открытых источников, в январе 2025 года составлял от 1 400 до 2 800 рублей. Эти данные не отражают всю ситуацию на рынке зооуслуг, поскольку сведения о доходах многих ветеринаров отсутствуют в широком доступе.
«Реальному времени» удалось собрать данные о выручке и прибыли ведущих казанских ветклиник, изучив ресурсы, где эти данные аккумулируются в рамках добровольного раскрытия информации компаниями МСП.
Топ-10 самых доходных ветклиник Казани
|Рейтинг «Реального времени»
|Название
|Юридическое название
|Специализация
|Выручка/доходы, 2023 год, млн руб.
|Прибыль, 2023 год, млн руб.
|Динамика оборота, тыс. руб./месяц, январь 2025 г.
|Средний чек, руб.
|1
|«Академ-Сервис», «На Дубравной»
|ООО ВЦ «Академ-Сервис»
|ветеринарный центр
|109,7
|14,8
|-
|-
|2
|«Пеликан»
|ООО «Зооветцентр Пеликан»
|зооветцентр
|32,6
|1,47
|-
|-
|3
|«Шесть слонов»
|ООО «Веттерра»
|ветеринарная клиника
|3,02
|0,45
|-
|-
|4
|«911»
|ООО «Ветеринарный центр 911»; Алексеева Елена Владимировна
|ветеринарная клиника
|1,3 (2024 г.)
|0 (2024)
|3000
|1700
|5
|Клиника ветеринарной медицины доктора Птицына
|ООО «Клиника ветеринарной медицины»
|ветеринарная клиника
|1,2
|-0,02
|-
|-
|6
|«Солнышко»
|ООО «Ветстар», ИП Иванов В.В.
|ветеринарная клиника
|1,12
|0,36
|500-1000
|2800
|7
|«Биоритм»
|ИП Бондарь Сергей Михайлович
|ветеринарная клиника
|-
|-
|2000-3000
|1900
|8
|«Доктор Вет»
|ИП Горшенина Дина Фаруковна
|ветеринарная клиника
|-
|-
|1000-2000
|1400
|9
|«Зооакадемия»
|ИП Щукарева Елена Александровна
|ветеринарная клиника
|-
|-
|500-1000
|2100
|10
|«Верные друзья»
|ИП Большакова Татьяна Владимировна
|ветеринарная клиника
|-
|-
|50-150
|1500
В то же время изданию не удалось найти сведений о бизнесе ИП Абдуллиной (ветклиника «Варли»), ИП Потапова и ООО «Ветбарс», которым он владеет, ИП Ильященко (ветклиника «Зоовита»), ИП Сагдиева и ООО «Хатико» (ветклиника «Хатико»), ИП Бирева (ветклиника «VetСовет») и многих других.
Самым доходным ветеринарным бизнесом, по данным, полученным «Реальным временем» из открытых источников, стала сеть ветклиник ООО ВЦ «Академ-Сервис», принадлежащая предпринимательнице Светлане Ильиной. По итогам 2023 года она заработала 109,7 млн рублей, обеспечив чистую прибыль в 14,8 миллиона.
Втрое ниже оказалась выручка ООО «Зооветцентр Пеликан» Марины Мухтаровой — 32,6 млн, прибыль — 1,47 млн. Чуть больше 3 млн заработало ООО «Веттерра» Дмитрия Шалимова (ветклиника «Шесть слонов»).
Сеть клиник «911», принадлежащая Елене Алексеевой (ООО «Ветеринарный центр 911»), в 2024 году заработала 1,3 млн. Клиника ветеринарной медицины доктора Птицына завершила 2023 год с выручкой в 1,2 млн.
Сеть ветеринарных клиник «Солнышко», известная, по отзывам казанцев, хорошим оборудованием и «кусачими» ценами на услуги, оказалась лишь на 6-м месте по доходности. ООО «Ветстар» заработало в 2023 году 1,2 млн. Средний чек по всем кассам ее сооснователя — предпринимателя Вадима Иванова, по данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», превысил 2 800 рублей и оказался самым высоким среди казанских ветврачей-предпринимателей, сведения о доходах которых имеются в открытом доступе.
Стрижка за 7 тысяч для кавказца
Подстричь любимца в казанском груминг-салоне Анфисы Сокольской «Shaddy» владельцу собаки обойдется в 1 800—7 500 рублей в зависимости от породы и размера. Владельцу кошки — в 2 200—3 200. Это минимум — салон предлагает дополнительные услуги, например окрашивание, наклеивание стразов и т. п. Средний чек здесь, по данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», в январе 2025 года составил 2 400 рублей, а оборот по всем кассам находился в диапазоне 150—300 тысяч рублей.
Топ-15 самых дорогих груминг-салонов Казани
|Рейтинг «Реального времени»
|Название
|Юридическое название
|Специализация
|Груминг, стоимость, руб.
|кошек, минимальная
|кошек, максимальная
|собак, минимальная
|собак, максимальная
|1
|Shaddy
|ИП Сокольская Анфиса Петровна
|груминг-салон
|2200
|3200
|1800
|7500
|2
|«Претти догс»
|нет данных
|груминг-салон, одежда для животных
|1800
|3700
|2100
|7000
|3
|«Дай лапу»
|ИП Крайкова Ольга Александровна
|груминг-салон
|1500
|3000
|2000
|6600
|4
|«Ветвселенная»
|ООО «Вет вселенная»
|зоосалон, зоопарикмахерская
|1200
|2500
|1500
|6450
|5
|«Варли»
|ИП Абдуллина Альбина Ринатовна
|груминг-салон, ветеринарный центр, зоомагазин, аптека
|-
|-
|1500
|6000
|6
|«Барбердог» (Barberdog)
|ООО «Барбердог»
|груминг-салон
|1800
|4000
|1900
|5500
|7
|Dog's Life
|ИП Стаценко Евгений Олегович
|груминг-салон
|-
|-
|1700
|5000
|8
|«Лапки в порядке»
|ИП Шацилло Арина Игоревна
|зоосалон, зоопарикмахерская
|1990
|2190
|1990
|4190
|9
|«Цацагрум»
|ИП Исмагилова Наталья Евгеньевна
|груминг-салон
|1500
|3100
|1900
|3200
|10
|«911»
|ООО «Ветеринарный центр 911»; Алексеева Елена Владимировна
|ветеринарная клиника
|1000
|1300
|520
|3000
Чуть скромнее прайс-лист в Pretty Dogs, информацию о собственниках которого в открытом доступе найти не удалось. На третьем месте по уровню цен казанский груминг-салон предпринимательницы из поселка Васильево Ольги Крайковой «Дай лапу».
В пятерку самых дорогих вошли также зоосалон «Ветвселенная» и ветцентр Альбины Абдуллиной «Варли», где оказывают услуги груминга собакам. Данных о финансовой деятельности ООО «Ветвселенная» и ИП Абдуллиной в открытом доступе нет.
Замыкает топ-15 груминг-салонов Казани «Собачье дело» Елены Ковязиной, где кошек не стригут, а цены на услуги для собак начинаются от 2 250 рублей. В январе 2025-го оборот по всем кассам здесь составил 50—150 тысяч, а средний чек — 1 900 рублей.
Дороже всего услуги грумеров обходятся владельцам собак и кошек крупных пород — на вершине ценника оказались кавказские овчарки и мейн-куны. Некоторые груминг-салоны и вовсе не берутся стричь собак крупнее 30 кг. Минимальные затраты ожидаемо несут владельцы мелких животных.
Любовь и ответственность как факторы окупаемости бизнеса
По данным Росстата, в декабре 2024 года татарстанцы заплатили ветеринарам на 20% больше, чем в январе, и оставили в веткабинетах более 116 млн рублей. Если в январе 2023 года общая сумма выручки предприятий, оказывающих ветеринарные услуги, составила 62,52 млн рублей, то в январе 2024-го объем поступлений у них вырос до 96,69 млн, а в декабре 2024-го — до 116,14 миллиона.
Сведений о том, сколько зарабатывают предприниматели республики на услугах груминга и продаже товаров и кормов для животных, Росстат не публиковал. Однако, судя по тому, как активно развивается это направление бизнеса, а Татарстан динамично «осваивают» федеральные сети, к примеру московская «Четыре лапы», любовь жителей республики к братьям меньшим обеспечивает этим предприятиям хорошую окупаемость.
Прибыльность же бизнеса на этих услугах, по мнению ветеринара, зависит от многих факторов — расположения клиники, ее раскрученности, спектра услуг (в Казани на бойком месте, при наличии «крутого» оборудования и хорошей рекламы она высокая, в районах доходы людей и цены ниже, соответственно, и ветеринар много не заработает).
Одним из факторов роста «среднего чека» на услуги ветеринаров и грумеров собеседница издания считает рост стоимости аренды и цен на препараты и «расходники» разного рода, то есть инфляцию. Соответственно, растет и выручка предприятий.
Руководитель Госветобъединения сообщил «Реальному времени», что горожане ответственно отнеслись и к вопросу введенной в Татарстане обязательной регистрации собак. По данным организации, за последний месяц казанцы зарегистрировали более 800 своих питомцев. Всего же с начала года в республике эту процедуру провели для 8 тысяч животных.
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