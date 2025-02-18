Топ-10 самых доходных ветклиник и груминг-салонов Казани

Бизнес на любви к питомцам — как татарстанские предприниматели зарабатывают в зооиндустрии

Фото: коллаж "Реального времени"

По данным Росстата, в декабре 2024 года татарстанцы заплатили ветеринарам на 20% больше, чем в январе, и оставили в веткабинетах более 116 млн рублей. Как поменялись объемы затрат владельцев собак и кошек на уход за шерстью в звериных салонах красоты, ведомство не сообщает, но в Казани в феврале 2025-го за стрижку кошки могут выставить счет до 4 тысяч, а собаки — до 7,5 тысячи рублей. «Реальное время» рассказывает, как бизнес научился зарабатывать на любви казанцев к братьям меньшим, и представляет собственный рейтинг самых доходных ветклиник и груминг-салонов.

В «Солнышке» — самый большой чек, в «Академ-сервисе» — самый высокий доход

Средний чек в ветеринарных клиниках Казани, как следует из открытых источников, в январе 2025 года составлял от 1 400 до 2 800 рублей. Эти данные не отражают всю ситуацию на рынке зооуслуг, поскольку сведения о доходах многих ветеринаров отсутствуют в широком доступе.

«Реальному времени» удалось собрать данные о выручке и прибыли ведущих казанских ветклиник, изучив ресурсы, где эти данные аккумулируются в рамках добровольного раскрытия информации компаниями МСП.

Средний чек в ветеринарных клиниках Казани, по данным «Реального времени», в январе 2025 года составлял от 1 400 до 2 800 рублей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Топ-10 самых доходных ветклиник Казани

Рейтинг «Реального времени» Название Юридическое название Специализация Выручка/доходы, 2023 год, млн руб. Прибыль, 2023 год, млн руб. Динамика оборота, тыс. руб./месяц, январь 2025 г. Средний чек, руб. 1 «Академ-Сервис», «На Дубравной» ООО ВЦ «Академ-Сервис» ветеринарный центр 109,7 14,8 - - 2 «Пеликан» ООО «Зооветцентр Пеликан» зооветцентр 32,6 1,47 - - 3 «Шесть слонов» ООО «Веттерра» ветеринарная клиника 3,02 0,45 - - 4 «911» ООО «Ветеринарный центр 911»; Алексеева Елена Владимировна ветеринарная клиника 1,3 (2024 г.) 0 (2024) 3000 1700 5 Клиника ветеринарной медицины доктора Птицына ООО «Клиника ветеринарной медицины» ветеринарная клиника 1,2 -0,02 - - 6 «Солнышко» ООО «Ветстар», ИП Иванов В.В. ветеринарная клиника 1,12 0,36 500-1000 2800 7 «Биоритм» ИП Бондарь Сергей Михайлович ветеринарная клиника - - 2000-3000 1900 8 «Доктор Вет» ИП Горшенина Дина Фаруковна ветеринарная клиника - - 1000-2000 1400 9 «Зооакадемия» ИП Щукарева Елена Александровна ветеринарная клиника - - 500-1000 2100 10 «Верные друзья» ИП Большакова Татьяна Владимировна ветеринарная клиника - - 50-150 1500

В то же время изданию не удалось найти сведений о бизнесе ИП Абдуллиной (ветклиника «Варли»), ИП Потапова и ООО «Ветбарс», которым он владеет, ИП Ильященко (ветклиника «Зоовита»), ИП Сагдиева и ООО «Хатико» (ветклиника «Хатико»), ИП Бирева (ветклиника «VetСовет») и многих других.

Самым доходным ветеринарным бизнесом, по данным, полученным «Реальным временем» из открытых источников, стала сеть ветклиник ООО ВЦ «Академ-Сервис», принадлежащая предпринимательнице Светлане Ильиной. По итогам 2023 года она заработала 109,7 млн рублей, обеспечив чистую прибыль в 14,8 миллиона.

Сеть клиник «911», принадлежащая Елене Алексеевой (ООО «Ветеринарный центр 911»), в 2024 году заработала 1,3 млн. скриншот сайта Яндекс-карты

Втрое ниже оказалась выручка ООО «Зооветцентр Пеликан» Марины Мухтаровой — 32,6 млн, прибыль — 1,47 млн. Чуть больше 3 млн заработало ООО «Веттерра» Дмитрия Шалимова (ветклиника «Шесть слонов»).

Сеть клиник «911», принадлежащая Елене Алексеевой (ООО «Ветеринарный центр 911»), в 2024 году заработала 1,3 млн. Клиника ветеринарной медицины доктора Птицына завершила 2023 год с выручкой в 1,2 млн.

Сеть ветеринарных клиник «Солнышко», известная, по отзывам казанцев, хорошим оборудованием и «кусачими» ценами на услуги, оказалась лишь на 6-м месте по доходности. ООО «Ветстар» заработало в 2023 году 1,2 млн. Средний чек по всем кассам ее сооснователя — предпринимателя Вадима Иванова, по данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», превысил 2 800 рублей и оказался самым высоким среди казанских ветврачей-предпринимателей, сведения о доходах которых имеются в открытом доступе.

Стрижка за 7 тысяч для кавказца

Подстричь любимца в казанском груминг-салоне Анфисы Сокольской «Shaddy» владельцу собаки обойдется в 1 800—7 500 рублей в зависимости от породы и размера. Владельцу кошки — в 2 200—3 200. Это минимум — салон предлагает дополнительные услуги, например окрашивание, наклеивание стразов и т. п. Средний чек здесь, по данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», в январе 2025 года составил 2 400 рублей, а оборот по всем кассам находился в диапазоне 150—300 тысяч рублей.

Подстричь любимца в казанском груминг-салоне Анфисы Сокольской «Shaddy» владельцу собаки обойдется в 1 800—7 500 рублей в зависимости от породы и размера. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Топ-15 самых дорогих груминг-салонов Казани

Рейтинг «Реального времени» Название Юридическое название Специализация Груминг, стоимость, руб. кошек, минимальная кошек, максимальная собак, минимальная собак, максимальная 1 Shaddy ИП Сокольская Анфиса Петровна груминг-салон 2200 3200 1800 7500 2 «Претти догс» нет данных груминг-салон, одежда для животных 1800 3700 2100 7000 3 «Дай лапу» ИП Крайкова Ольга Александровна груминг-салон 1500 3000 2000 6600 4 «Ветвселенная»

ООО «Вет вселенная»

зоосалон, зоопарикмахерская

1200

2500

1500

6450

5

«Варли»

ИП Абдуллина Альбина Ринатовна

груминг-салон, ветеринарный центр, зоомагазин, аптека

-

-

1500

6000

6

«Барбердог» (Barberdog)

ООО «Барбердог»

груминг-салон

1800

4000

1900

5500

7

Dog's Life

ИП Стаценко Евгений Олегович

груминг-салон

-

-

1700

5000

8

«Лапки в порядке»

ИП Шацилло Арина Игоревна

зоосалон, зоопарикмахерская

1990

2190

1990

4190

9

«Цацагрум»

ИП Исмагилова Наталья Евгеньевна

груминг-салон

1500

3100

1900

3200

10

«911»

ООО «Ветеринарный центр 911»; Алексеева Елена Владимировна

ветеринарная клиника

1000

1300

520

3000



Чуть скромнее прайс-лист в Pretty Dogs, информацию о собственниках которого в открытом доступе найти не удалось. На третьем месте по уровню цен казанский груминг-салон предпринимательницы из поселка Васильево Ольги Крайковой «Дай лапу».

В пятерку самых дорогих вошли также зоосалон «Ветвселенная» и ветцентр Альбины Абдуллиной «Варли», где оказывают услуги груминга собакам. Данных о финансовой деятельности ООО «Ветвселенная» и ИП Абдуллиной в открытом доступе нет.

Замыкает топ-15 груминг-салонов Казани «Собачье дело» Елены Ковязиной, где кошек не стригут, а цены на услуги для собак начинаются от 2 250 рублей. В январе 2025-го оборот по всем кассам здесь составил 50—150 тысяч, а средний чек — 1 900 рублей.

Дороже всего услуги грумеров обходятся владельцам собак и кошек крупных пород — на вершине ценника оказались кавказские овчарки и мейн-куны. Инна Серова / realnoevremya.ru

Дороже всего услуги грумеров обходятся владельцам собак и кошек крупных пород — на вершине ценника оказались кавказские овчарки и мейн-куны. Некоторые груминг-салоны и вовсе не берутся стричь собак крупнее 30 кг. Минимальные затраты ожидаемо несут владельцы мелких животных.

Любовь и ответственность как факторы окупаемости бизнеса

По данным Росстата, в декабре 2024 года татарстанцы заплатили ветеринарам на 20% больше, чем в январе, и оставили в веткабинетах более 116 млн рублей. Если в январе 2023 года общая сумма выручки предприятий, оказывающих ветеринарные услуги, составила 62,52 млн рублей, то в январе 2024-го объем поступлений у них вырос до 96,69 млн, а в декабре 2024-го — до 116,14 миллиона.

По данным Росстата, в декабре 2024 года татарстанцы заплатили ветеринарам на 20% больше, чем в январе, и оставили в веткабинетах более 116 млн рублей. скриншот сайта Яндекс-карты

Сведений о том, сколько зарабатывают предприниматели республики на услугах груминга и продаже товаров и кормов для животных, Росстат не публиковал. Однако, судя по тому, как активно развивается это направление бизнеса, а Татарстан динамично «осваивают» федеральные сети, к примеру московская «Четыре лапы», любовь жителей республики к братьям меньшим обеспечивает этим предприятиям хорошую окупаемость.

— 15 лет назад 15-летняя кошка нам казалась таким динозавром, а сейчас это не редкость, потому что люди стали намного ответственнее относиться к своим животным, — говорит владелица ветеринарной клиники «Ласка» Ольга Шамкина. — Я 9 лет самостоятельно работаю в Высокогорском районе, и если в первое время, когда я заикалась о вакцинациях, о своевременной кастрации животных, владельцы реагировали, скажем так, без энтузиазма, то сейчас люди в большей массе не смотрят, благородных кровей животное или нет, — лечат, как минимум раз в год приходят на профилактический осмотр. Соответственно, и денег в ветклиниках оставляют больше, и лекарств, специальных кормов покупают больше.

Прибыльность же бизнеса на этих услугах, по мнению ветеринара, зависит от многих факторов — расположения клиники, ее раскрученности, спектра услуг (в Казани на бойком месте, при наличии «крутого» оборудования и хорошей рекламы она высокая, в районах доходы людей и цены ниже, соответственно, и ветеринар много не заработает).

Одним из факторов роста «среднего чека» на услуги ветеринаров и грумеров собеседница издания считает рост стоимости аренды и цен на препараты и «расходники» разного рода, то есть инфляцию. Соответственно, растет и выручка предприятий.

— Жители Казани стали более внимательными к своим животным, это заметно, — подтвердил начальник Госветобъединения Казани Тимур Галеев. — Возможно, это связано с тем, что они стали более информированными. Мы много говорим об этом, рекламируем важность прививок, например. А еще наблюдается тенденция к увеличению количества домашних питомцев у горожан. Растет и популярность услуг груминга.

Руководитель Госветобъединения сообщил «Реальному времени», что горожане ответственно отнеслись и к вопросу введенной в Татарстане обязательной регистрации собак. По данным организации, за последний месяц казанцы зарегистрировали более 800 своих питомцев. Всего же с начала года в республике эту процедуру провели для 8 тысяч животных.