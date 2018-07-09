Госзакупки: автоматическое взвешивание грузовиков, 5 миллионов для дзюдоистов и воздушный шар для «Газпрома»

Обзор наиболее интересных тендеров в Татарстане по версии «Реального времени»

Фото: Олег Тихонов

1. Общественные пространства за 602 миллиона

Главное инвестиционно-строительное управление продолжает развивать общественные пространства в регионе. На неделе появился тендер, в соответствии с которым ведомство потратит 602 млн рублей на 34 общественных пространства в районах Татарстана. Он был опубликован 29 июня, заявки принимаются до 16 июля, а аукцион состоится 19 июля.

Работы по всем объектам, как можно увидеть из проекта договора, должны быть завершены до 1 июля 2019 года. В этом списке, к примеру, набережная Камы в Лаишево, пляж в микрорайоне Заинск-2, третья очередь береговой линии реки Сабинки, вторая очередь рекреационно-прогулочного парка «Старый Майдан» в Елабуге.

2. Девять километров дороги за 289 миллионов

А вот главный дорожный заказчик региона — «Главтатдортранс» (на прошлой неделе объявивший конкурс на строительство дороги для беспилотника) — собирается потратить на ремонт автодороги Аксубаево — Емелькино 289 млн рублей. Об этом стало известно 5 июля. Заявки будут приниматься до 24 июля, а аукцион состоится 27 июля.

Ремонт должен быть выполнен на 9-километровом участке дороги — с 7 по 16 километр. При этом на выполнение работ выделено значительное время: срок окончания ремонта — 21 октября 2020 года. Гарантия на земляное полотно должна составить 8 лет, на основание дорожной одежды — 6 лет, на верхний слой асфальта — 4 года.

Ремонт должен быть выполнен на 9-километровом участке дороги — с 7 по 16 километр. Фото dorogi.tatarstan.ru

3. Грузовые машины взвесят в автоматическом режиме

Государственное бюджетное учреждение «Безопасность дорожного движения» продолжает развивать систему контроля за грузовиками на дорогах Татарстана. На этот раз ГБУ собирается потратить 187,9 млн рублей на сеть автоматических пунктов весового и габаритного контроля — ранее сообщалось, что Татарстан станет последним регионом, который полностью перейдет на автоматический комплекс взвешивания. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок 3 июля. Заявки принимаются до 19 июля, а аукцион состоится 27 июля.

Как следует из технической документации, два пункта должны появиться на автодороге Набережные Челны — Заинск — Альметьевск, еще по одному — на дорогах Чистополь — Нижнекамск и Кузайкино — Нурлат. Работы должны быть выполнены в течение полугода с даты заключения контракта. Пункты весового контроля должны включать в себя рамные конструкции, наружное освещение, модуль фотовидеофиксации и распознавания знаков и другие модули.

4. По 6 миллионов кубометров воды в квартал из Волги для Казанской ТЭЦ-1

Тем временем АО «Татэнерго» собирается заплатить 180 млн рублей за водопользование на Куйбышевском водохранилище. Вода понадобится одному из филиалов компании — Казанской ТЭЦ-1. Соответствующая информация появилась 29 июня. Закупка будет осуществлена у единственного поставщика — Нижне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов.

180 млн рублей «Татэнерго» заплатит за водопользование сроком 7,5 года — до 20 января 2026 года. Согласно приложению к договору, с 2019 года каждый квартал компания будет производить забор примерно 6,2 — 6,97 млн кубометров воды, цифры эти являются максимально допустимыми.

Главное управление ветеринарии Кабинета министров Татарстана определилось с поставщиком 101 автомобиля передвижной ветеринарной помощи за 98,2 млн рублей. Фото Максима Платонова

5. Сотня машин ветеринарной помощи

Главное управление ветеринарии Кабинета министров Татарстана определилось с поставщиком 101 автомобиля передвижной ветеринарной помощи за 98,2 млн рублей. Им стало ООО «Авто трейд». Компания зарегистрирована в апреле 2016 года в Казани на улице Короленко. Учредитель компании — Айрат Сибгатуллин, директор — Софья Горощеня.

Срок действия контракта — до конца 2018 года. Автомобили должны быть поставлены в течение 60 дней с даты заключения контракта. Главному управлению ветеринарии понадобится 101 автомобиль Lada Largus в модификации KS0451. Каждая машина будет стоить около 972 тыс. рублей. Мощность двигателя должна составлять 106 л. с., руль должен быть отделан кожей, в машине требуются две розетки на 220 В. Помимо этого, в составе каждого автомобиля должны быть футляр-укладка, ветеринарный хирургический набор, акушерский набор для ветеринарного врача, анатомический ветеринарный набор, повал с петлей, безыгольный ручной инъектор, полуавтоматический инъектор, ранцевый опрыскиватель, электропогонщик скота, сумка с хладоэлементами.

6. Трамвайные рельсы весом 235 тонн

Казанский «Метроэлектротранс», занимающийся эксплуатацией трамваев, троллейбусов и метро в столице региона, собирается закупить рельсы на 15,4 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок 2 июля. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 18 июля, а аукцион состоится 23 июля.

Из технического задания следует, что «Метроэлектротранс» собирается закупить трамвайные рельсы с завышенной губой. Каждый рельс должен быть длиной 12,5 м. Всего предприятию понадобится 235,8 тонны рельсов, поставлены они должны быть в течение 14 дней с даты получения заявки, минимальная партия поставки — 20 тонн. Отметим, что всего в Казани 133 километра трамвайных путей.

Всего в Казани — 133 километра трамвайных путей. Фото evening-kazan.ru

7. Казанский вертолетный завод поможет дзюдоистам на 5 миллионов

А вот Казанский вертолетный завод, который недавно перешел на четырехдневную рабочую неделю, окажет спонсорскую помощь, направленную на поддержку и популяризацию дзюдо в Татарстане в 2018 году. Информация об этом стала известна 29 июня. Закупка будет осуществлена у единственного поставщика.

Спонсорская помощь будет оказана общественной организации «Федерация дзюдо Республики Татарстан». Сумма этой помощи составляет 5 млн рублей. В ответ на это организация, получающая помощь, должна распространять и размещать до 31 декабря 2018 года информацию о КВЗ на сайте, в информационных программках проведения соревнований, в СМИ, а также на баннерах и афишах при проведении соревнований.

8. «Татмедиа» потратит на журналистский конкурс 3,5 млн рублей

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» готовится провести всероссийский открытый журналистский конкурс «Многоликая Россия». На эти цели агентство выделит 3,5 млн рублей. Информация о тендере появилась на портале госзакупок 29 июня. Заявки на участие будут приниматься до 16 июля, а аукцион состоится 20 июля. Закупка будет профинансирована из бюджета региона.

Как можно узнать из технического задания, конкурс состоится в Казани с 23 по 25 сентября 2018 года. От компании, с которой будет заключен контракт, потребуется обеспечить участников транспортом и проживанием, разослать не менее 100 пригласительных, подготовить 19 дипломов для награждения. Также победитель должен будет обеспечить экскурсионное сопровождение, накормить 19 человек двумя завтраками, двумя обедами и одним ужином, провести творческую мастерскую, организовать церемонию награждения с концертной программой не менее чем на 450 человек. Еще 100 человек ожидает торжественный ужин.

От исполнителя потребуется смонтировать систему вентиляции и систему кондиционирования воздуха. Фото Романа Хасаева

9. Вентиляция для здания городской думы

Управление капитального строительства и реконструкции Казани потратит 1,14 млн рублей на модернизацию систем кондиционирования и приточно-вытяжной вентиляции в комплексе зданий городской думы. Об этом стало известно 29 июня, когда был обнародован тендер. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 июля, а аукцион состоится 16 июля.

Работы, согласно техническому заданию, должны быть выполнены в течение трех недель. От исполнителя потребуется смонтировать систему вентиляции и систему кондиционирования воздуха. Из документации также можно узнать, что установить потребуется вентилятор массой 35—40 кг и настенный кондиционер Sysplit Wall Smart 36 HP R. В интернет-магазинах такой кондиционер можно купить по цене 82 — 110 тысяч рублей. Помимо этого, в списке требуемых еще 62 предмета, включая трубы, кабели и сетки. Стоимость каждого предмета по отдельности не указана.

10. Полиграфия для мероприятия «Газпрома» с большим воздушным шаром

Местное отделение «Газпрома» — компания «Газпром трансгаз Казань» — собирается потратить почти миллион рублей на полиграфию к корпоративному мероприятию. Тендер на 970 тыс. рублей на изготовление полиграфической продукции во время проведения зонального тура корпоративного фестиваля «Факел» был объявлен 29 июня. Имя победителя станет известно 17 августа.

Всего в рамках тендера от исполнителя потребуется изготовить 41 вид продукции. Среди них есть и довольно экзотические предметы — к примеру, трехметровый (в диаметре) воздушный шар с логотипом. Также в списке требуемой продукции — баннер над входной группой в зал, стенды для конкурса «Юный художник», 50 табличек и указателей объектов на двери помещений, 180 наклеек для больших автобусов, 2 тысячи ламинированных бейджей, 1400 вымпелов фестиваля.