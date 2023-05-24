«Угроза для республики явная»: Татарстан обеспокоен ситуацией с птичьим гриппом в соседних регионах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан обеспокоен ситуацией с птичьим гриппом в соседних регионах из-за угрозы его распространения. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина республики Габдулхак Мотыгуллин.

— Понятное дело, нас сильно беспокоят случаи у наших соседей: в Марий Эл, в Удмуртии и в Кировской области. Получается, вирус совсем ряд, — сказал он.

В России с начала 2023 года зарегистрировано 37 случаев гриппа птиц, семь из которых среди домашних птиц. Их этого количества 24 факта зафиксировали с начала мая, заявил Габдулхак Мотыгуллин. В частности, в Марий Эл выявили четыре случая, в Удмуртии — пять, в Кировской области — девять.

— Угроза явная, если подытожить. Если первый случай в Марий Эл, потом в Кировской области, потом в Удмуртии, и тем более у них произошла, вы об этом знаете, напоминаю, массовая гибель чаек, — сказал спикер, заявив, что «угроза для республики явная».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По данным Минобороны России, за последние три года ущерб от птичьего гриппа в стране превысил 4,5 млрд рублей. Уничтожили более 10 млн домашних птиц.



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Татьяна Демина