Рустам Минниханов: «Эти руководители на вылет должны быть, если они не способны организовать работу»

Главам Бугульминского, Муслюмовского и Елабужского районов вручили черную метку за низкие надои молока

Резкой критикой Рустама Минниханова закончилось субботнее совещание в Кабмине. После доклада министра продовольствия и сельского хозяйства Марата Ахметова об итогах за год, президент Татарстана пригрозил «вылетом» главам трех районов, где надои молока и количество голов крупного рогатого скота снизилось больше всего. Марат Ахметов отметил закономерность — чем слабее в районе молочное животноводство, тем больше людей уезжают из сел. В общем, перефразирую юмористов, коровы — это не только молоко, но и демография, к которой в свете майских указов Путина особое внимание. В проштрафившихся районах с цифрами спорить не стали, но нашли логичное объяснение провалу. Подробности — в материале «Реального времени».

Кандидатам на вылет: «Если ты не можешь — не мучайся»

На совещании правительства об итогах работы за год отчитался Марат Ахметов. Сельское хозяйство тема обширная, но упор был сделан на молочное животноводство. Результаты в этой области Ахметов назвал «скромно позитивными» и рассказал, что численность коров в республике сохранили на уровне прошлого года. Но, как выяснилось в ходе доклада, только благодаря тому, что некоторые работают и за себя, и за того парня.

— С плюсом завершили 23 района, 18 районов вместо того, чтобы заниматься производством, продолжают проедать то, что есть. Уважаемые главы, реагируйте на этот слайд. По молоку ситуация тревожная и при таком отношении будет только ухудшаться. С таким состоянием вы не должны соглашаться, если у вас есть характер, — сказал Ахметов.

В тройке районов, где надои молока резко снизились, — Муслюмовский (-17 тонн молока в сутки), Елабужский (-13,2 тонны), Бугульминский (-8,2 тонны). «Я бы попросил эту таблицу показать — это, по большому счету, доходы людей, которые там работают», — попросил вернуть «черный список» на экран Рустам Минниханов. По его словам зимой молоко — единственный источник наличности. И как работать, если нечем платить зарплату?

— Мы без молока не сидим, у нас его профицит, но в этих населенных пунктах люди без денег — они уедут, хозяйства развалятся, — сказал Минниханов.

— Горькая правда такова — чем слабее в районе становится молочное животноводство, тем больше населения район теряет в сельской местности, — согласился Марат Ахметов.

«Горькая правда такова — чем слабее в районе становится молочное животноводство, тем больше населения район теряет в сельской местности», — согласился Марат Ахметов. Фото Максима Платонова

Минниханов поручил Ахметову на коллегию Минсельхоза пригласить глав проштрафившихся районов, чтобы они рассказали, как докатились до такой жизни.

— Эти руководители на вылет должны быть, они не способны организовать работу. Если ты не можешь — не мучайся, — обратился к ним Минниханов.

«К сожалению, Бугульма постепенно заканчивает с животноводством»

Из глав названных районов на совещании присутствовал бугульминец Линар Закиров, его Минниханов поднял с кресла. Закиров начал объяснять, что в районе вот-вот появится крупный инвестор, который вложится в молочное животноводство.

— Крупный инвестор — это добавка. Пока не будешь с каждой сотней коров работать — не будет ничего. Нам важно, чтобы во всех хозяйствах животноводство развивалось. В Атню съезди, Кукмор — там такие же люди работают. Ты образованный, кому-то это поручил, сам не занимаешься. Если ты еженедельно будешь смотреть сколько получили не литров, а наличности — будет по молоку движение. Я, когда работал, мне инспектор по закупкам докладывал сколько кому и по какой цене продано, сколько наличности — вот тогда будет результат. А вы думаете — один раз съездил, посмотрел… Занимайтесь конкретно, — отчитал Закирова Минниханов.

Линар Закиров возлагает надежды на то, что в районе вот-вот появится крупный инвестор, который вложится в молочное животноводство. Фото Максима Платонова

Причины молочного кризиса в районе прокомментировали заметкой на сайте, в которой начальник сельхозуправления Ильдар Исмагилов объясняет, что снижение численности КРС и надоев допустили из-за туберкулеза скота.

Как рассказали «Реальному времени» в Главном управлении ветеринарии, туберкулез был зафиксирован в КФХ «Рассвет», но под нож там пустили не более 360 голов, когда за 2018 год по данным Минсельхоза, район потерял 1 589 голов. «Только туберкулез не мог повлиять, у них и так была недостача поголовья», — заключили в Управлении ветеринарии.

— К сожалению, Бугульма постепенно заканчивает с животноводством. С этим там всегда плохо было, а сейчас еще хуже. Они объясняют это тем, что район — компактный и из деревни идет отток рабочей силы в город. Но эту ситуацию запросто можно переломить, потому что есть нефтяники, есть финансы, чтобы что-то создавать в деревнях. Причина в том, что в Бугульме глава не уделяет сельскому хозяйству должного внимания – он силовик и смотрит на животноводство, как на второстепенную отрасль. Сколько раз ему говорили, что он сам должен на ферму заходить, а не только в кабинете сидеть, — высказался источник «Реального времени», знакомый с ситуацией.

В Елабуге поголовье снизилось из-за того, что перестали заниматься приписками

Начальник сельхозуправления Елабужского района Ленар Нургаянов попадание в зону критики объяснил «заслугами» своего предшественника. Резкое снижение численности поголовья произошло в связи с тем, что в отчетах, наконец, отразили реальные цифры. Ранее в Елабуге занимались приписками — завышали реальные показатели как минимум в два раза. Когда махинации вскрылись, фермеры, давно закрывшие хозяйства с удивлением узнали, что владеют несуществующими стадами, причем некоторые коровы были рекордсменками — судя по отчетам давали по 80 кг молока в сутки.

Ленар Нургаянов попадание в зону критики объясняет «заслугами» своего предшественника. Фото городелабуга.рф



По словам Нургаянова сейчас в районе ищут инвестора, готового построить молочный комплекс на 1 000 голов.

— Сегодня у нас есть три потенциальных инвестора — это «Белая дача», второй — тоже из нашего района — «Светлая долина», третий — не местный, из Казани. По поголовью планируется закупка 850 племенных коров высокой продуктивности, известили об этом Минсельхоз, чтобы включиться в программу господдержки, — рассказал Ленар Нургаянов «Реальному времени».

С сельским хозяйством в Елабужском районе туго еще из-за соседства с ОЭЗ «Алабуга». Ощущается дефицит кадров, тяжело конкурировать с зарплатами в промышленности.

— Где больше платят туда и идут. У нас средняя зарплата 30 тысяч, а на ОЭЗ — 50. Плюс снижение цены на молоко очень сильно повлияло на район — мы потеряли около 60 млн, — говорит Нургаянов.

«Август-Муслюмово» избавился от скотины

Самые большие потери надоя и КРС показал Муслюмовский район. Вероятно, причина тут та же, что и у двух других районов — руководство не уделяет должного внимания теме. В приемной главы «Реальному времени» посоветовали обратиться к заму. Заместитель — Азат Ахметзянов — «отфутболил» корреспондента издания в пресс-службу. Контактов пресс-службы на сайте района не оказалось, в отделе кадров ответили, что пресс-службы у них вообще нет и ее функции выполняет тот же Ахметзянов. Во второй раз дозвонившись до Ахметзянова, «Реальное время» услышало, что по сельскому хозяйству он ничего ответить не может — на это есть управление сельского хозяйства. Но и там вразумительного объяснения не дали. По словам начальника Рената Валиева, он работает только месяц и о причинах снижения поголовья КРС ничего не знает.

— Почему сократилось — это до меня было и конкретные причины не могу сказать. А в дальнейшем будем работать на прирост, но такие большие потери за один день не возместить, — сказал Валиев.

Сейчас в Муслюмовском районе ставят на «Август-Муслюм», входящее в структуру компании «Август». Фото avgust.com

По мнению источника «Реального времени» животноводство в Муслюмово всегда было в плачевном состоянии. А в последнее время им хронически не везло. В 2015 году на базе обанкротившихся предприятий ВАМИНа начало работу специально созданное ООО «Органик Групп» под руководством Ильдара Гимадеева (с 2017 года Гимадеев — депутат Госсовета РТ). На должном уровне в Муслюмово он организовать работу не мог и в целях оптимизации перевез молодняк скота в Мензелинский район, где у Гимадеева была еще одна фирма. То есть еще тогда Муслюмово потеряло, по оценке источника «Реального времени», около 1 000 голов.

Сейчас в Муслюмовском районе ставят на «Август-Муслюм», входящее в структуру компании «Август» — производителя удобрений и средств химзащиты растений, которое недавно стало резидентом «Алабуги». Компания в мае 2018 заявила о наличии 28 тыс. га пашни и 6 тыс. голов КРС. Но с приходом нового инвестора с животноводством в районе стало только хуже. Вместо увеличения поголовья началось сокращение. По данным Минсельхоза РТ на январь 2019 года в Муслюмовском районе всего 5 531 голов КРС, за 2018-й потери составили 4 489 голов. Очевидно, что земледелие, а тем более животноводство, для «Август-Муслюмово» — не первичная цель. Пашня всего лишь — опытное поле для испытания химикатов. Впрочем, в Минсельхозе Татарстана утверждают, что «причина не только в компании «Август», там каждый год сдают позиции и КФХ Исламов и другие предприятия».