В Татарстане закупят 101 автомобиль передвижной ветеринарной помощи почти за 100 млн рублей

Госкомитет РТ по закупкам разместил тендер на приобретение 101 одного автомобиля с комплектом для оказания помощи. На эти цели из бюджета выделили 98,6 млн рублей.



Согласно техзаданию, размещенному на сайте госзакупок, автомобиль должен быть 2018 года выпуска, с механической коробкой передач, подогревом сидений, кондиционером бортовым компьютером и т.д. Стоимость одной машины оценивается в 977,2 тыс. рублей.

Аукцион по выбору поставщика был проведен 13 июня. Победителем стало ООО «Авто Трейд». Эта компания заключит контракт на поставку автомобилей с Главным управлением ветеринарии кабмина РТ.

Напомним, что в марте сотрудники главуправления ветеринарии кабмина РТ получили 48 мобильных ветеринарных пунктов. В машинах установлено оборудование для лечения домашних животных и скота.