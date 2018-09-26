Песошин вручил ключи от более 100 автомобилей ветеринарам Татарстана
Премьер-министр РТ Алексей Песошин вручил ветеринарам Татарстана ключи от 101 автомобиля Lada Largus. Мероприятие приурочили к 25-летию со дня организации Главного управления ветеринарии Кабмина РТ и Дню ветеринарного работника.
«Автомобили <...>, оснащенные ветеринарным оборудованием, также помогут оперативно оказывать ветпомощь, эффективно проводить профилактические противоэпизоотические мероприятия и мероприятия по ликвидации инфекционных болезней животных», — цитирует главу татарстанского правительства Алексей Песошин пресс-служба лидера республики.
Ранее президент РТ Рустам Минниханов передал коммунальщикам 46 спецмашин.ОбществоВласть Татарстан
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