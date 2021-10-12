Татарстан «взят в кольцо» случаями птичьего гриппа и африканской чумы у соседей

Татарстан, став большим перевалочным пунктом Приволжского федерального округа для продавцов животноводческой продукции, оказался в особенной зоне риска по распространению как птичьего гриппа, так и африканской чумы свиней. При этом сравнительно с 2020 годом ситуация непростая: та же чума свиней уже взяла РТ «в кольцо», а последний случай птичьего гриппа произошел в Башкортостане всего в 35 км от Ютазинского района. Тревожности добавляет и тот факт, что человек в 2021 году впервые заразился птичьим гриппом — пока, правда, только в Китае. О том, как ветеринары РТ и специалисты Россельхознадзора отбивают атаки вирусов и чем российский штамм птичьего гриппа отличается от китайского, — в материале «Реального времени».

РТ — большой распределительный центр ПФО, и потому находится в особой зоне риска

Татарстан в осенний сезон, когда особо опасны инфекционные заболевания для сельскохозяйственных животных и птицы, в частности птичий грипп и африканская чума свиней, находится в специфической зоне риска. Связано это с тем, что республика является в настоящее время большим распределительным центром, куда сначала попадают большие объемы забитых животных и птицы, а затем распределяются по приволжским регионам. Как рассказал начальник Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Алмаз Хисамутдинов, в Татарстане может оказаться зараженная продукция, сделанная в Калининграде или Приморье. В том числе это касается торговых сетей.

В этом году татарстанские ветеринары зафиксировали чумную свиноводческую продукцию белгородского производства. А в 2019—2020 годах в республику завезли ростовскую и пермскую «гриппозную» птицу. Ввоз поголовья и вывоз стараются мониторить: каждый случай ветеринары согласовывают с контрагентом. Учитывается факт благополучности или неблагополучности региона или КФХ, откуда ввозится продукция.

«Сравнительно с прошлым годом — ситуация непростая»

2021 год при этом стал особенно неблагополучным для российского АПК по распространению африканской чумы свиней, считающейся опасным заболеванием. Усугубляют проблему 100-процентная летальность, отсутствие вакцины, профилактики и лечения, а также устойчивость вируса во внешней среде. Сегодня продукция зараженных свиней уже успела попасть в большие торговые сети российских регионов — до сих пор вирус распространялся через крупные агропредприятия, КФХ и личные подсобные хозяйства (ЛПХ).

— Сравнительно с прошлым годом — ситуация непростая. С начала года уже зафиксировано 215 случаев заболевания африканской чумой свиней, из них 70 пришлось на дикую фауну (то есть кабанов), 145 — на домашних животных. Карантин объявлен уже по 84 очагам распространения, в том числе по 70 очагам заболевания домашней свиньи, — рассказал Алмаз Хисамутдинов. — Мы каждый месяц около тысячи проб отбираем в торговых сетях, в федеральной и республиканской лаборатории проверяем их.

Татарстан находится в зоне риска: случаи африканской чумы зафиксированы в соседних Нижегородской и Самарской областях, а также в Пермском крае и Саратовской области. Тесные контакты с вирусом возможны и из-за поставок в Татарстан свиноводческой продукции. Ветеринары РТ и Россельхознадзор особенно плотно сейчас работают с крупными агрофирмами, которые регулярно получают предписания на устранение нарушений.

Все производители агрофирмы делятся согласно так называемой «компартментализации» — она определяет уровень защищенности хозяйств от проникновения возбудителей особо опасных заразных болезней:

компартмент I — незащищенные от угроз хозяйства;

компартмент II — хозяйства низкого уровня защиты;

компартмент III — хозяйства среднего уровня защиты;

компартмент IV — хозяйства высокого уровня защиты.

Пока в РТ есть хозяйства как четвертого, так и первого типа. Всего же в Татарстане насчитывается полмиллиона поголовья свиней.

Последний случай птичьего гриппа произошел в Башкирии, в 35 км от Ютазинского района

Но если крупные агрокомпании проконтролировать возможно, то в серой зоне остаются личные подсобные хозяйства, которые Алмаз Хисамутдинов назвал «проблематичной отраслью». У КФХ также нет никакого деления по компартментам. В результате некоторые хозяйства содержат свиней открыто — что нередко приводит к контактам с дикими кабанами и, как следствие, к заражению.

— Россельхознадзор такие хозяйства выявляет, ветеринарная служба штрафует, но все равно такое остается у нас. Если решил у себя держать свиней — максимально закрытый режим нужно поддерживать! А у нас на улице, в лесу свиньи порой ходят. На 20—30% распространение идет именно в этих случаях, — отметил начальник ГУ ветеринарии Кабмина РТ, заявив, что с начала года произведен отстрел уже более 4 тыс. кабанов, которых в Татарстане все равно остается немало.

Одновременно ветеринары пытаются не допустить распространения в РТ птичьего гриппа, и это сделать тоже особенно непросто, потому что Татарстан является не только животноводческим регионом.

— Много распределительных центров у нас. Через них распространяется птица. Очень большое число продукции птицы к нам попадает. Каждую партию берем и проверяем в лаборатории. Огромная работа и, к слову, дорогая. Бывает, иногда и инфицированная продукция попадается, — признался главный ветеринар РТ.

Птичий грипп тоже фактически «взял» Татарстан в кольцо: случаи заражения уже зафиксированы в Самарской, Саратовской областях, в Башкирии, в Оренбургской области — всего 22 в 12 регионах. Последний случай произошел в РБ, в 35 км от Ютазинского района.

Но зачастую источником распространения птичьего гриппа являются перелетные птицы, отдыхающие во время полета в теплые края на татарстанских водоемах. Несмотря на горький опыт прошлого года, когда от инфекции пострадали Буинский, Дрожжановский, Зеленодольский и Муслюмовский районы Татарстана, многие КФХ и ЛПХ продолжают держать свою птицу свободным образом, позволяя ей плавать в водоемах, чего делать осенью как раз не следует. Сегодня в ЛПХ содержатся примерно 1,5 млн птиц — еще 13,5 млн в крупных агрофирмах и КФХ. Как и в начале осени, ветеринары настойчиво предлагают птицу, «дошедшую до кондиции», сразу же забивать — «лучше, чем потом сжигать все поголовье» — и держать ее в морозильниках.

Человек в 2021 году впервые заразился птичьим гриппом — пока только в Китае

— Сейчас случаев, когда в водоемах плавают домашние гуси и утки, стало, конечно, у нас меньше. Но в РТ очень большое поголовье! Гуси везде, живность плавает в водоемах, если поездить по районам. На деревенских улицах птиц хватает! — признался Хисамутдинов. — Правда, вот Муслюмовский район — самый птицеводческий у нас, там же около 5 млн домашней птицы, и мы вчера только туда ездили: на улицах и на водоемах птиц уже не видели. Народ понимает все. Потому что в 2020 году в одном очаге до 5 тысяч гусей пришлось сжечь!

При этом как-либо наказывать ни ветеринары, ни Россельхознадзор нерадивых хозяев не вправе за плавающую на водоемах домашнюю птицу — а за открытое содержание свиней полагается лишь «небольшой штраф». Главный ветеринар РТ также прокомментировал возможность заражения человека птичьим гриппом. По словам Алмаза Хисамутдинова, впервые такой случай зафиксировали как раз в этом году, и опять в Китае.

— Это произошло в конце апреля 2021 года, но летального случая не было. И заразился человек птичьим гриппом от штамма вируса H10N3, который пока в России не обнаружен. Сейчас в РФ распространяется птичий грипп со штаммом H5N8. Много контактов было людей с больными птицами, зараженными этим штаммом…. Передачи человеку вируса птичьего гриппа в России не обнаружено. Бояться пока рано. Но все равно при выявлении любого вируса птичьего гриппа мы обязательно используем и респираторы, и перчатки! — заявил главный ветеринар.

Сергей Афанасьев