В Татарстане начали тестировать животных на коронавирус

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория» начала проводить тесты на коронавирус у животных.

Исследования были введены из-за большого количества обращений от владельцев домашних животных. Для проведения исследований будут использованы тест-системы, разработанные ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных».

Основанием для проведения исследований может стать контакт животного с человеком, зараженным COVID-19. Кроме того, тестирование рекомендовано для животных, если у них есть выделения из носа, затрудненное дыхание, кашель, рвота или желудочно-кишечная болезнь.

Для отбора образцов животного владельцу необходимо обратиться в Главное управление ветеринарии Кабинета министров Республики Татарстан по телефону горячей линии 8-800-20-140-32, или в Управление Россельхознадзора по Республике Татарстан по телефону 8 (843) 570-20-08.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что случаи инфицирования животных зарегистрированы только у кошек и собак после их контакта с зараженным владельцем.