Большие надежды Большой сцены

В рамках Нуриевского фестиваля прошел юбилейный концерт Казанского хореографического училища

Всем известно, что самые творческие люди на свете — это дети. Юные исполнители на сцене всегда вызывают самые добрые чувства, а талантливые — умиляют вдвойне. И все же, как бы ни был талантлив юный исполнитель, ему прежде всего надо помочь раскрыться, развить свои способности. И в этом смысле юбилейный концерт к 25-летию Казанского хореографического училища — это тот редкий случай из определения in situ — в нужное время, в нужном месте и в правильном контексте.

В нужном месте в нужное время

В этот вечер на сцене Татарского государственного театра оперы и балета им. Джалиля в рамках Нуриевского фестиваля совместно выступили большая гордость татарского балетного исполнительского искусства — его настоящее (выпускники КХОУ) и большие надежды — его будущее. При этом многие номера маститые исполнители танцевали совместно с юными дарованиями.

Инициатива проведения необычного спектакля, целиком состоящего из выступления учащихся и выпускников КХОУ, принадлежит руководству училища. Как отметила директор училища Татьяна Шахнина, данный концерт был осуществлен при организационной поддержке президента Республики Татарстан, Министерства культуры республики и руководства Татарского театра оперы и балета. А роскошная корзина цветов от Министерства культуры Татарстана на сцене казанского академического театра — знак весьма символический и необходимый. Ведь совсем скоро Театр оперы и балета им. Мусы Джалиля станет вторым домом для юных танцоров, решивших навсегда связать свою судьбу со сценой, и этот концерт — это еще и шанс «апробировать» себя на большой сцене, почувствовать вкус первого успеха.

Первые шаги на профессиональной академической сцене всегда становятся поворотным событием в жизни каждого юного дарования и когда это выступление становится знаковым событием и для музыкально-театральной жизни Казани, то сам вечер приобретает статус уникального, приобщая не только юных артистов, но и самих зрителей к истории татарского хореографического искусства.

Этот концерт, продуманный детально с соответствующими видеоинсталляциями в сценографии, автоматически ставит юные дарования в разряд профессиональных исполнителей с соответствующими требованиями. И это, наряду с учебой, для них — большая и одновременно радостная, волнующая нагрузка. Юные исполнители поделились частичкой своего света и таланта — светом ярким, лучистым, одаривая всех зрителей в зале теплом своих сердец.

Инициатива проведения необычного спектакля, целиком состоящего из выступления учащихся и выпускников КХОУ, принадлежит руководству училища. Фото tatar-inform.ru



Все вместе

Абсолютно очаровательное впечатление оставило выступление самых юных исполнительниц в своих первых балетных туниках цвета палевой розы. В «Розовой симфонии» на музыку А. Вивальди в хореографии Е. Барышниковой они разыграли шуточное «противоборство» учениц первых и вторых классов с последующим «примирением». В хореографических композициях художественного руководителя концерта А. Полубенцева в сценах из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского — «Вальсе цветов» с солирующими юными исполнителями Софьей Шакировой, Камиллой Алтуховой и Али Кадырова, в «Танце пастушков» с солирующими учащимися КХОУ Анастасией Буртовой и Савелием Храмковым в окружении неотразимого квартета овечек — самых маленьких участников, а также в полонезе на музыку В. Килара с участием солистов театра — Дианы Лобиной и Александра Ахмедзянова, хореограф органично соединил возможности разных возрастных групп учащихся Казанского училища.

Особо хотелось бы отметить выступление учащихся народного отделения КХОУ, позволивших зрительному залу «окунуться» во власть эмоциональной и пластичной стихии столь разнообразных характерных танцев, оценить хореографию Х. Мустаевой в «Цветущем курае» с солирующей Алиной Махачевой, «Коробейников» в хореографии В. Закамской, а также хореографию С. Аминовой и И. Габдрахманова, поставивших мускульно-ритмичный мужской танец «Казанские шакирды», в котором вместе с учащимися выступил солист дублинского «Риверданса» Рифат Габдулхаков.

На высте были учащиеся народного отделения с солирующей Миланой Ширмановой в «Танце девушек» в классической хореографии Л. Якобсона и последующим дуэтом Сююмбике и Былтыра с участием солистов театра Александры Елагиной и Антона Полодюка из балета «Шурале» на музыку Ф. Яруллина.

Удивительный артистизм, непосредственность, местами по-ученически аккуратную старательность всех участников спектакля тепло приветствовали не только, как это обычно бывает, родители и родственники детей, но и приглашенная публика. И, глядя на соцветие юных учащихся, «кружащихся» в столь яркой феерии танцевальных номеров, есть надежда, что за будущие кадры балета Татарстана можно быть спокойными — коллектив КХОУ достойно продолжает лучшие педагогические традиции в системе хореографического образования и бережно хранит преемственность традиций балета.

В целом весь концерт выпускников КХОУ можно охарактеризовать как In varietate concordia («единство в многообразии»). Была представлена и балетная классика — «Классическое па-де-де» Д. Обера из оперы-балета «Бог и баядера, или Влюбленная куртизанка» в хореографии В. Гзовского в великолепном исполнении солистки Цюрихского балета Виктории Капитоновой в дуэте с премьером театра оперы и балета Михаилом Тимаевым. Хореография Алисии Алонсо — сцена из балета Ж. Бизе — Р. Щедрина «Кармен-сюита» — была представлена солистами татарской балетной труппы театра Алиной Штейнберг и Глебом Кораблевым.

«Розовая симфония» на музыку А.Вивальди. Фото art16.ru

Советская классика была представлена сюитой «Курды» из балета «Гаянэ» А. Хачатуряна в хореографии питерского хореографа Н. Анисимовой с очаровательно-зажигающей Айсылу Мирхафизхан (Москва) и солистами театра оперы и балета — Александра Ахмедзянова и Фаяза Велиахметова.

Современная хореография была представлена в композиции Revelation («Откровение») Дж. Уильямса на его знаменитую композицию «Колыбельная для ангела» из кинофильма «Список Шиндлера» в хореографии М. Хираяма, в которой органично сочетается неоклассика и модерн с элементами акробатики (стойка на руках). Этот номер в исполнении очаровательной недавней выпускницы КХОУ, обладательницы великолепной пластики и запредельного шпагата, Эльмиры Сериковой стал одним из самых ярких и запоминающихся номеров в концерте.

Выпускник училища, бывший премьер Кремлевского театра, а ныне премьер румынского Teatrul de Balet Sibiu, Кирилл Ермоленко представил хорошо известную композицию «Все не так, ребята» на музыку В. Высоцкого, так ярко раскрывающую мятежную душу поэта. А секстет балетной труппы театра оперы и балета — Нина Семина, Регина Гарифуллина, Лада Старкова, Александр Ахмедзянов, Амир Гильфанов и Артем Артем Хабибуллин — меланхолично предавался воспоминаниям в композиции А. Полубенцева «Вдовы» на музыку А. Дворжака, в которой прослеживается некоторая образно-тематическая «перекличка» с No Man's Land («Земля без мужчин») известного английского хореографа Лиама Скарлетта.

Художественный руководитель Астраханского театра оперы и балета Константин Уральский представил на юбилейном концерте сцены из своего балета «Пиаф. Я не жалею ни о чем» в исполнении двух выпускниц КХОУ, а ныне солисток астраханского театра, Марии Стец и Айгюль Альмухаметовой. Образный строй песен «французского воробушка» — излюбленный материал многих хореографов (наиболее известен бежаровский балет, лаконично названный «Пиаф»), однако каждый хореограф реализует образный строй песен Пиаф, исходя из своего понимания и мироощущения. Титульная героиня К. Уральского страдала под звуки Mon Dieu! (Господи!) и, словно не веря своему счастью, восторженно взлетала, раскрывая тело и душу в «полетных» поддержках партнера Антона Пестехина в композиции Padam Padam.…

Алина Штейнберг в сцене из балета Ж. Бизе — Р. Щедрина «Кармен-сюита». Фото art16.ru

Как-то принято оставлять «за кулисами» рецензий труд репетиторов, педагогов. А ведь именно их деятельность направлена на то, чтобы сформировать, дать возможность талантливым танцовщикам быть на сцене виртуозными и выразительными. Поэтому отметим работу Натальи Александровой, Ольги Бородиной, Виталия Бортякова, Валентина Давлеева, Александра Ельчанинова, Веры Закамской, Ольги Зариповой, Альфии Кавеевой, Елены Костровы, Евгения Лиханова, Марины Мамин-Оглы, Луизы Мухаметгалеевой, Асии Нигматуллиной, Марины Усановой, Ирины Хакимовой, Сании Хантимировой, а также труд концертмейстеров — Натальи Литинской и Натальи Черентаевой.

Работа с юными талантами, как бы трудна она ни была, — благодарный труд. Педагоги маленьких исполнителей не только отдают свои знания и мастерство, но и сами подпитываются, заряжаются от них огромной энергией — доброй, позитивной. И этой энергии, думается, вполне хватит зрителям до следующих интересных мероприятий, проводимых Казанским хореографическим училищем.