Новости общества

21:09 МСК
Новости раздела
Общество

Минтимеру Шаймиеву присудили премию «Хрустальное перо»

19:48, 18.05.2018
Минтимеру Шаймиеву присудили премию «Хрустальное перо»
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Государственному Советнику РТ, первому президенту РТ Минтимеру Шаймиеву была присуждена премия «Хрустальное перо». Его наградили в номинации «Признание» как публичную личность, находившуюся весь год в центре внимания СМИ.

Отмечается, что сама церемония проходила в «Пирамиде». Бронзовую статуэтку и памятный сертификат Госсоветник РТ получил из рук председателя Союза журналистов РТ, заместителя председателя Госсовета РТ Риммы Ратниковой и руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айрата Зарипова, передает «Татар-информ».

Напомним, одному их актовых залов КФУ присвоили имя Минтимера Шаймиева.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем