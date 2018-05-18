Минтимеру Шаймиеву присудили премию «Хрустальное перо»

Государственному Советнику РТ, первому президенту РТ Минтимеру Шаймиеву была присуждена премия «Хрустальное перо». Его наградили в номинации «Признание» как публичную личность, находившуюся весь год в центре внимания СМИ.

Отмечается, что сама церемония проходила в «Пирамиде». Бронзовую статуэтку и памятный сертификат Госсоветник РТ получил из рук председателя Союза журналистов РТ, заместителя председателя Госсовета РТ Риммы Ратниковой и руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айрата Зарипова, передает «Татар-информ».

Напомним, одному их актовых залов КФУ присвоили имя Минтимера Шаймиева.