«Спортивную столицу России Кубок мира не посетить не мог»

Главный футбольный трофей добрался до Казани и пробудет здесь три дня

Фото: Дмитрий Резнов

До Казани главный и самый ценный футбольный трофей планеты добрался лишь после мирового турне, а также вояжа по восточной части России. По словам организаторов и чиновников FIFA, не завезти его в Казань они просто не могли, поскольку это не просто один из городов-организаторов мундиаля, но и «главный спортивный город страны». Корреспондент нашей спортивной редакции побывал на официальном представлении Кубка мира на площади Тысячелетия, а также посетил пресс-конференцию гостей города. Кому из татарстанцев повезло подавать в июне мячи Гризманну, Пике и Дракслеру, какой парк откроют в Казани благотворители из «Кока-колы» и когда здесь ждут первые сборные ЧМ-2018, — в материале «Реального времени».

«Мы в FIFA надеемся, что Кубок станет вдохновением для татарстанских детишек»

За полчаса до торжественного момента «срывания покровов» с главного футбольного трофея планеты — Кубка мира, который прятался под черным бархатным занавесом в стеклянном кубе, на площади Тысячелетия уже собрались юные футболисты и, что примечательно, футболистки. Тут и детские команды «Тасмы», ДЮСШ «Савиново», «Мираса» и других районных команд. Ну а ученицы МБОУ СОШ из города Агрыз стали главным украшением торжества. Это они станут официальными «болбоями» (точнее, болгерлами) на казанских матчах мундиаля. Девочки писали сочинение на тему «Почему я хочу попасть на чемпионат мира».

Когда на сцену наконец вышли официальные лица — премьер-министр РТ Алексей Песошин, министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов, а также генеральный директор проекта системы Coca-Cola в России по подготовке к чемпионату мира Микаэль Вине и представитель FIFA Фелисити Джордж, на площади ребята уже вовсю распевали свои командные лозунги.

— Осталось всего 30 дней до того момента, когда Казань, город-организатор, который является спортивной столицей России, примет свой первый матч на чемпионате мира. И я призываю вас быть готовыми к незабываемым эмоциям, — говорил со сцены Микаэль Вине. — И поскольку мы стремимся привлечь внимание всех россиян к нашему движению, мы построим Play Park с инклюзивным футбольным полем. Это совместный проект с фондом «Обнаженные сердца».

Позже, когда процессия переместится на «Казань Арену», Микаэль подробно расскажет, что этот проект будет построен полностью на деньги благотворительного фонда Сосa-Cola foundation. Стоимость проекта Вине не уточнил, но пообещал, что на площадке можно будет не только поиграть в футбол — здесь также будут расположены места для воркаута и семейных занятий спортом.

— Мы не можем раскрыть все финансовые детали и смету. Но работа в этом направлении была начата еще в прошлом году в Волгограде, потом мы открывали такое поле в Саранске. А в этом году подобные площадки будут открыты в Ростове-на-Дону и, я рад это сообщить, здесь в Казани, — пообещал Вине.

Территория плей-парка делится на несколько частей: первая — для семей с маленькими детьми и для семей, где есть дети со особыми ментальными потребностями. Есть сектор, ориентированный на подростков, с силовыми тренажерами. И, конечно же, в таких парках есть футбольное поле. Фелисити Джордж, в свою очередь, сказала, что надеется на положительный эффект от визита главного трофея мирового футбола в Татарстан:

— Это огромное удовольствие — в этот солнечный день быть в таком прекрасном городе. Кубок мира — главный символ футбола и один из главных символов спорта в мире. В нем воплощены эмоции и радость всех футбольных фанатов мира, вне зависимости от их национальностей и футбольных пристрастий. И мы в ФИФА очень надеемся, что этот Кубок станет вдохновением для юных футболистов и что они захотят в будущем сами поднять его над головой.

«Кока-Кола» обещает построить Play Park с инклюзивным футбольным полем



«Не могли не заехать в Казань — ведь это спортивная столица России»

После этого гости вместе с пишущей и снимающей братией переехали в самый центр будущего футбольного празднества — на «Казань Арену». Здесь кубок уже во второй раз открывали торжественно все те же лица, разве что премьер-министр республики поехал по служебным делам. Забегая вперед, Кубок будут представлять официально и поднимать все ту же черную ширмочку и в третий раз, когда трофей перевезут в центр волонтеров.

Тут уже рассказали, что Кубок мира вернулся в Россию после мирового вояжа 1 мая — после этого началось его турне по стране-хозяйке. Первым городом стал Владивосток, затем трофей проехал весь Дальний Восток, Сибирь, Урал и наконец добрался до Поволжья. Микаэль Вине поведал, что сотрудничество его компании с Казанью длится уже 7 лет, и он вместе с Кубком просто не мог объехать стороной «спортивную столицу России».

— Республика Татарстан очень важна для нас с той позиции, что нас связывают уже очень долгие и крепкие отношения. Начиная с 2011 года, когда мы обсуждали в Казани подготовку к Универсиаде. С тех пор мы поддерживали не одно крупное событие, — сообщил он.

Микаэль Вине поведал, что сотрудничество его компании с Казанью длится уже 7 лет, и он вместе с Кубком просто не мог объехать стороной «спортивную столицу России»



Для маломобильных болельщиков сделали все

Подробнее о том, какая работа была проделана для маломобильных болельщиков, которые посетят стадионы мундиаля, рассказала певица и общественный деятель Зара:

— Все начинается с билетов для специальных групп людей. Первая группа — это люди, которые передвигаются с помощью инвалидной коляски. Вторая — люди с маленькими детьми, старшего поколения и с ограниченными возможностями. Третья — люди слабовидящие и те, кто перемещается с помощью собак-поводырей. Последний тип билетов — для людей с повышенным индексом массы тела, которые тоже нуждаются в особом внимании. В первых трех группах людям, которые их сопровождают, билеты будут предоставлены абсолютно безвозмездно. Они будут сидеть недалеко. Также бесплатно будут предоставлены инвалидные кресла, а также гольфкары и бесплатный проезд. А самое главное, все волонтеры и те, кто задействован на чемпионате мира, проходят специальное обучение для работы с такими людьми, — заверила Зара.

1 / 38 Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов