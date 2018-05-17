«Спортивную столицу России Кубок мира не посетить не мог»
Главный футбольный трофей добрался до Казани и пробудет здесь три дня
До Казани главный и самый ценный футбольный трофей планеты добрался лишь после мирового турне, а также вояжа по восточной части России. По словам организаторов и чиновников FIFA, не завезти его в Казань они просто не могли, поскольку это не просто один из городов-организаторов мундиаля, но и «главный спортивный город страны». Корреспондент нашей спортивной редакции побывал на официальном представлении Кубка мира на площади Тысячелетия, а также посетил пресс-конференцию гостей города. Кому из татарстанцев повезло подавать в июне мячи Гризманну, Пике и Дракслеру, какой парк откроют в Казани благотворители из «Кока-колы» и когда здесь ждут первые сборные ЧМ-2018, — в материале «Реального времени».
«Мы в FIFA надеемся, что Кубок станет вдохновением для татарстанских детишек»
За полчаса до торжественного момента «срывания покровов» с главного футбольного трофея планеты — Кубка мира, который прятался под черным бархатным занавесом в стеклянном кубе, на площади Тысячелетия уже собрались юные футболисты и, что примечательно, футболистки. Тут и детские команды «Тасмы», ДЮСШ «Савиново», «Мираса» и других районных команд. Ну а ученицы МБОУ СОШ из города Агрыз стали главным украшением торжества. Это они станут официальными «болбоями» (точнее, болгерлами) на казанских матчах мундиаля. Девочки писали сочинение на тему «Почему я хочу попасть на чемпионат мира».
Когда на сцену наконец вышли официальные лица — премьер-министр РТ Алексей Песошин, министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов, а также генеральный директор проекта системы Coca-Cola в России по подготовке к чемпионату мира Микаэль Вине и представитель FIFA Фелисити Джордж, на площади ребята уже вовсю распевали свои командные лозунги.
— Осталось всего 30 дней до того момента, когда Казань, город-организатор, который является спортивной столицей России, примет свой первый матч на чемпионате мира. И я призываю вас быть готовыми к незабываемым эмоциям, — говорил со сцены Микаэль Вине. — И поскольку мы стремимся привлечь внимание всех россиян к нашему движению, мы построим Play Park с инклюзивным футбольным полем. Это совместный проект с фондом «Обнаженные сердца».
Позже, когда процессия переместится на «Казань Арену», Микаэль подробно расскажет, что этот проект будет построен полностью на деньги благотворительного фонда Сосa-Cola foundation. Стоимость проекта Вине не уточнил, но пообещал, что на площадке можно будет не только поиграть в футбол — здесь также будут расположены места для воркаута и семейных занятий спортом.
— Мы не можем раскрыть все финансовые детали и смету. Но работа в этом направлении была начата еще в прошлом году в Волгограде, потом мы открывали такое поле в Саранске. А в этом году подобные площадки будут открыты в Ростове-на-Дону и, я рад это сообщить, здесь в Казани, — пообещал Вине.
Территория плей-парка делится на несколько частей: первая — для семей с маленькими детьми и для семей, где есть дети со особыми ментальными потребностями. Есть сектор, ориентированный на подростков, с силовыми тренажерами. И, конечно же, в таких парках есть футбольное поле. Фелисити Джордж, в свою очередь, сказала, что надеется на положительный эффект от визита главного трофея мирового футбола в Татарстан:
— Это огромное удовольствие — в этот солнечный день быть в таком прекрасном городе. Кубок мира — главный символ футбола и один из главных символов спорта в мире. В нем воплощены эмоции и радость всех футбольных фанатов мира, вне зависимости от их национальностей и футбольных пристрастий. И мы в ФИФА очень надеемся, что этот Кубок станет вдохновением для юных футболистов и что они захотят в будущем сами поднять его над головой.
«Не могли не заехать в Казань — ведь это спортивная столица России»
После этого гости вместе с пишущей и снимающей братией переехали в самый центр будущего футбольного празднества — на «Казань Арену». Здесь кубок уже во второй раз открывали торжественно все те же лица, разве что премьер-министр республики поехал по служебным делам. Забегая вперед, Кубок будут представлять официально и поднимать все ту же черную ширмочку и в третий раз, когда трофей перевезут в центр волонтеров.
Тут уже рассказали, что Кубок мира вернулся в Россию после мирового вояжа 1 мая — после этого началось его турне по стране-хозяйке. Первым городом стал Владивосток, затем трофей проехал весь Дальний Восток, Сибирь, Урал и наконец добрался до Поволжья. Микаэль Вине поведал, что сотрудничество его компании с Казанью длится уже 7 лет, и он вместе с Кубком просто не мог объехать стороной «спортивную столицу России».
— Республика Татарстан очень важна для нас с той позиции, что нас связывают уже очень долгие и крепкие отношения. Начиная с 2011 года, когда мы обсуждали в Казани подготовку к Универсиаде. С тех пор мы поддерживали не одно крупное событие, — сообщил он.
Для маломобильных болельщиков сделали все
Подробнее о том, какая работа была проделана для маломобильных болельщиков, которые посетят стадионы мундиаля, рассказала певица и общественный деятель Зара:
— Все начинается с билетов для специальных групп людей. Первая группа — это люди, которые передвигаются с помощью инвалидной коляски. Вторая — люди с маленькими детьми, старшего поколения и с ограниченными возможностями. Третья — люди слабовидящие и те, кто перемещается с помощью собак-поводырей. Последний тип билетов — для людей с повышенным индексом массы тела, которые тоже нуждаются в особом внимании. В первых трех группах людям, которые их сопровождают, билеты будут предоставлены абсолютно безвозмездно. Они будут сидеть недалеко. Также бесплатно будут предоставлены инвалидные кресла, а также гольфкары и бесплатный проезд. А самое главное, все волонтеры и те, кто задействован на чемпионате мира, проходят специальное обучение для работы с такими людьми, — заверила Зара.
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