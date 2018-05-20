Видео недели: Путин на КАМАЗе, сыгравший на «Оскар» полицейский и танцы Нетаньяху со звездой «Евровидения»

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Путин на КАМАЗе и аналогия с «Дальнобойщиками»

Во вторник президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия моста через Керченский пролив. За рулем КАМАЗа он возглавил колонну спецтехники, проехавшей по переправе. Видео из кабины автомобиля вирусом разошлось по сети и породило множество шуток. Многие пользователи проводили аналогию с сериалом «Дальнобойщики». Кто-то даже смонтировал ролик, наложив на запись из кабины КАМАЗа саундтрек российского сериала.

Качество на все 10 миллионов

B Костромской области задумали сделать новый городской парк. Для этого областные власти выделили 10 млн рублей. В начале ролика можно увидеть, что изначально в парке планировалось установить шикарный фонтан, уютные лавочки и сделать хорошее покрытие. В реальности же местные жители получили кривые дорожки, сложенные из разваливающейся брусчатки, песок вместо газона и отсутствие фонтана. Не исключено, конечно, что трава и фонтан появятся в парке чуть позже — составят компанию кривым дорожкам.

«Вы очень агрессивно настроены»

В среду состоялась пресс-конференция, на которой дирижер и художественный руководитель ГСО РТ Александр Сладковский рассказал о репертуаре оркестра в период ЧМ-2018. В рамках мероприятия его спросили о том, почему в программе ГСО РТ, которая будет звучать в столице национальной республики во время ЧМ, нет ни одного национального произведения. Вопрос и реакция спикера — с 6:05.

«Chicken dance» от Нетаньяху

Сеть взорвали кадры, на которых премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается повторить танцевальные движения из номера победительницы «Евровидения-2018» Нетты Барзилай. Политик сделал это прямо во время торжественной встречи с артисткой в Иерусалиме.

«Оскар» за максимально наигранное падение достается… полицейскому из Геленджика

На всю Россию прославился полицейский из Геленджика, который пытался вместе с судебными приставами арестовать имущество местного жителя. Когда «должник» слегка оттолкнул стража порядка, последний повалился на землю с трагическими криками. Одни пользователи сети уже предложили вручить ему «Оскар» за актерскую игру, а другие посоветовали сменить профессию и уйти в футбол.

Уголовное дело за объятия с росгвардейцем

Еще одно видео с участием полицейского разошлось по сети на уходящей неделе. На сей раз все происходило в московском метро: высокий молодой человек ради шутки подошел к невысокому росгвардейцу, поднял его на руки и пронес по вестибюлю. Видео действительно вызывает улыбку, однако парню сейчас явно не до смеха — на него завели уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти.

В Казани на видео сняли подростков-зацеперов

В соцсетях появилось видео с подростками-зацеперами из Казани — четверо мальчишек прокатились по городу, зацепившись за трамвай.

«Просто мужчина. Я прям горд за него»



На одной из российских дорог по неизвестным причинам (возможно, произошла авария) загорелся автомобиль. Пока все ждали пожарных, с возгоранием справился обычный неравнодушный водитель. Эпизод с приехавшими под конец пожарными заслуживает особого внимания.

«Отряды Путина» закопали Трампа и Дурова



Представители краснодарского общественного движения «Отряды Путина» провели у своего штаба очередную акцию: они зарыли в землю портреты президента США Дональда Трампа, его дочери Иванки Трамп, оппозиционного российского политика Алексея Навального и основателя Telegram Павла Дурова.

Последний ветеран острова Ольхон



На уходящей неделе издание «Такие дела» опубликовало репортаж о последнем ветеране на крупнейшем острове Байкала — Ольхоне. Алексею Копылову 96 лет, на острове он учит танцевать фокстрот и выжимает 100 км/ч на своих «Жигулях».