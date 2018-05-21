Новости недвижимости

10:34 МСК
Новости раздела
Недвижимость

Сжатая пружина: впереди бурный рост цен на жилую недвижимость?

07:00, 21.05.2018 6

За 4 года цены на «вторичку» в стране просели — и это при 35-процентной инфляции

Сжатая пружина: впереди бурный рост цен на жилую недвижимость? Фото: Ирина Анисимова

Аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в колонке, написанной для «Реального времени», рассуждает о причинах спада на рынке недвижимости, который наблюдался в России и Татарстане в последние годы. И делает вывод: резкому росту цен на жилье — быть.

Последний экономический кризис нанес особенно мощный удар по рынку недвижимости. Некогда считавшийся защитным актив на этот раз показал себя, мягко говоря, не с лучшей стороны. Так, по данным Росстата, на самом ликвидном рынке страны (Москва) цены на вторичную недвижимость с l квартала 2014 года по l квартал 2018 года просели на 6% (альтернативная оценка от IRN свидетельствует о снижении на 3,1%), падение в целом по России составило 4,9%, в Татарстане наблюдался рост на 9,2%. Для сравнения: за аналогичный период инфляция составила почти 35%, а если учитывать еще и девальвацию рубля, то обвал рынка выглядит особенно впечатляющим.

Чтобы понять, куда двинутся цены на недвижимость в России в целом и в Татарстане, в частности, необходимо разобраться с причинами обвала, особенно — в пересчете цен в валютный эквивалент.

Уязвимость недвижимости в последний кризис была обусловлена и снижением реальных доходов населения. Фото Олега Тихонова

Стоимость недвижимости как и любого другого подобного актива обычно прямо или косвенно проистекает из денежного потока, который она приносит. Фактически стоимость недвижимости зависит от того, за сколько вы могли бы сдать ее в аренду. К слову, при расчете ВВП страны Росстат учитывает вашу недвижимость именно таким образом, как будто вы формально ее сдаете сами себе. Между тем, поскольку чаще всего зарплаты в РФ номинированы в рублях, недвижимость выступает очень плохой защитой от девальвации. Вам же не увеличивают оклад при падении рубля?

Помимо девальвации, уязвимость недвижимости в последний кризис была обусловлена и снижением реальных доходов населения. Они в России падают последние 4 года, в совокупности это снижение составило 11% (-0,7% в 2014 г.; -3,2% в 2015 г.; -5,8% в 2016 г. и -1,7% в 2017 г.). В подобных условиях арендодатели либо вынуждены смириться с длительными сроками экспозиции своих квартир, либо снижать цену. При падении доходов квартиросъемщики обычно начинают искать более дешевый вариант для съема, поскольку возможности для экономии на остальных статьях ограничены.

В РФ ввод жилья в 2016 году упал на 6%, в 2017-м – на 2,1%. Фото Максима Платонова

Теперь перейдем к прогнозам. По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения в l квартале 2018 года вернулись к росту, +3% г/г. Учитывая низкую безработицу и повышение зарплат в госсекторе, можно ожидать сохранения динамики в среднесрочной перспективе. Цены на нефть из-за спроса со стороны растущей глобальной экономики и проблем у ряда стран-нефтепроизводителей находятся на четырехлетних максимумах и имеют тенденцию к дальнейшему повышению. Ко всему вышеперечисленному стоит добавить бурный рост ипотечного рынка на 20% из-за снижения ипотечных ставок и падения объемов ввода по причине снижения строек в кризис. В РФ ввод жилья в 2016 году упал на 6%, в 2017-м — на 2,1%. В Татарстане объемы ввода весь кризис стагнировали. Подобное положение дел создает условия для существенно опережающего инфляцию роста цен на недвижимость, который будет отчетливо заметен уже по итогам 2018 года.

Тимур Нигматуллин​
НедвижимостьЭкономика Татарстан
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 07:52
    Старые песни о главном..... Надо торопиться,хватать квартиры.....
    Ответить
  • Анонимно 08:37
    После чемпионата цены рухнут, пока застройщики надеются на шальные деньги от футбола. Много проектов строится, и много запланировано - застройка порта, талони, комплекс у икеи, кому все это будут продавать, когда текущие объекты не покупают? Очень показательно в этом плане выглядит Омск - население как в Казани, цены два года назад были аналогичны, сейчас там падение на 40%, двушка за 5 в 2015 сейчас стоит 3.
    И еще момент, по данным Росреестра - в Московской области ипотека за апрель - минус 60%, по Казани информацию не раскрывают - сами боятся наверно таких цифр.
    Ответить
    Анонимно 09:55
    Поддерживаю. Достаточно посмотреть объявления о перепродаже квартир в новых комплексах. Квартиры перестают быть привлекательным инвестиционным активом. Тут еще изменение законодательства....
    Чтобы был спрос на жилье - нужен рост реального производства, а не "купи-продай".
    Ответить
  • Анонимно 09:25
    Это все искусственно управляемый рынок
    Ответить
  • Анонимно 09:56
    Для роста стоимости недвижимости должен быть рост зарплат, которого нет.
    Так что пружина сжимается, но в другую сторону...Будет резкое падение стоимости.
    Ответить
  • Анонимно 10:17
    Выводы в статье "высосаны из пальца", пока не будут расти доходы, цены на жильё расти не будут, залезать в кабалу на 15-25 лет, называемую ипотекой, всё меньше и меньше желающих, несмотря на снижение ставки.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Спецпроекты

Рекомендуем



Читайте также

Новости недвижимости

10:34 МСК
Новости раздела